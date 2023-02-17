https://crimea.ria.ru/20230217/v-feodosii-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-geroya-svo--1127057547.html

В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО

В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 17.02.2023

В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО

В Феодосии открыли мемориальную доску в честь российского военнослужащего Сергея Горбунова, погибшего в зоне спецоперации. Памятный знак появился на фасаде... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T18:05

2023-02-17T18:05

2023-02-17T18:05

новости крыма

крым

феодосия

сво

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127057433_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_616b7434807fda6f370c1fd7f06e5cf1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. В Феодосии открыли мемориальную доску в честь российского военнослужащего Сергея Горбунова, погибшего в зоне спецоперации. Памятный знак появился на фасаде феодосийской школы №2, сообщила пресс-служба администрации города. Сергей Горбунов родился в Феодосии в 2000 году, после девятого класса поступил в Феодосийский политех, потом в Крымский федеральный университет. С 2019 года поступил на контрактную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и служил в Севастополе матросом 126-й отдельной бригады береговой обороны. С первых дней специальной военной операции участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Погиб 3 октября 2022 года, с честью выполнив свой воинский долг. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперацииЧетверть школ Крыма носят имена героев - АксеновВ Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, феодосия, сво, общество