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В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 17.02.2023
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь российского военнослужащего Сергея Горбунова, погибшего в зоне спецоперации. Памятный знак появился на фасаде... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T18:05
2023-02-17T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. В Феодосии открыли мемориальную доску в честь российского военнослужащего Сергея Горбунова, погибшего в зоне спецоперации. Памятный знак появился на фасаде феодосийской школы №2, сообщила пресс-служба администрации города. Сергей Горбунов родился в Феодосии в 2000 году, после девятого класса поступил в Феодосийский политех, потом в Крымский федеральный университет. С 2019 года поступил на контрактную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и служил в Севастополе матросом 126-й отдельной бригады береговой обороны. С первых дней специальной военной операции участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Погиб 3 октября 2022 года, с честью выполнив свой воинский долг. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперацииЧетверть школ Крыма носят имена героев - АксеновВ Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации
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новости крыма, крым, феодосия, сво, общество
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО - Сергея Горбунова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. В Феодосии открыли мемориальную доску в честь российского военнослужащего Сергея Горбунова, погибшего в зоне спецоперации. Памятный знак появился на фасаде феодосийской школы №2, сообщила пресс-служба администрации города.
"Сегодня в Феодосии состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде школе № 2 в память о выпускнике школы Сергее Горбунове, героически погибшем в ходе специальной военной операции", — сказано в сообщении.
Сергей Горбунов родился в Феодосии в 2000 году, после девятого класса поступил в Феодосийский политех, потом в Крымский федеральный университет. С 2019 года поступил на контрактную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и служил в Севастополе матросом 126-й отдельной бригады береговой обороны. С первых дней специальной военной операции участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Погиб 3 октября 2022 года, с честью выполнив свой воинский долг. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно.
До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок
с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
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