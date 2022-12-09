https://crimea.ria.ru/20221209/chetvert-shkol-kryma-nosyat-imena-geroev---aksenov-1125783138.html

Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов

Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов

Именами заслуженных людей и героев названа почти четверть школ Крыма, еще 27 школам имена присвоят до конца года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T15:43

2022-12-09T15:43

2022-12-09T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Именами заслуженных людей и героев названа почти четверть школ Крыма, еще 27 школам имена присвоят до конца года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на открытии мемориальной доски в селе Табачное.Сельской школе в селе Табачное присвоили имя Николая Сотника – главы табаковедческого совхоза. Сотник руководил совхозом в селе в советские годы, прошел войну, инициировал строительство школы и детсада в Табачном за совхозные средства.В открытии мемориальной доски в его честь приняли участие также вдова Надежда Ивановна, дочь и внучка.По словам Аксенова, некоторые республиканские школы и улицы будут названы в честь крымчан – участников спецоперации на Украине, погибших в ходе выполнения боевых задач. Всего в Крыму работают более 540 школ.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВОНа полуострове возникло мемориальное движение – крымчане хотят увековечить память о героях СВОИменем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221205/khudozhnik-iz-sevastopolya-napishet-gospitalnye-kartiny-o-geroyakh-svo-1125655880.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, общество, сво, образование в крыму и севастополе