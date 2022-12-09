https://crimea.ria.ru/20221209/chetvert-shkol-kryma-nosyat-imena-geroev---aksenov-1125783138.html
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов
Именами заслуженных людей и героев названа почти четверть школ Крыма, еще 27 школам имена присвоят до конца года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T15:43
2022-12-09T15:43
2022-12-09T15:43
крым
новости крыма
сергей аксенов
общество
сво
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125294275_16:171:1228:853_1920x0_80_0_0_29ddc27503752345efbd5cd1a72c2df3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Именами заслуженных людей и героев названа почти четверть школ Крыма, еще 27 школам имена присвоят до конца года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на открытии мемориальной доски в селе Табачное.Сельской школе в селе Табачное присвоили имя Николая Сотника – главы табаковедческого совхоза. Сотник руководил совхозом в селе в советские годы, прошел войну, инициировал строительство школы и детсада в Табачном за совхозные средства.В открытии мемориальной доски в его честь приняли участие также вдова Надежда Ивановна, дочь и внучка.По словам Аксенова, некоторые республиканские школы и улицы будут названы в честь крымчан – участников спецоперации на Украине, погибших в ходе выполнения боевых задач. Всего в Крыму работают более 540 школ.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВОНа полуострове возникло мемориальное движение – крымчане хотят увековечить память о героях СВОИменем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221205/khudozhnik-iz-sevastopolya-napishet-gospitalnye-kartiny-o-geroyakh-svo-1125655880.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125294275_3:0:1140:853_1920x0_80_0_0_545b26c590fa4c4424a9f268270d6d38.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сергей аксенов, общество, сво, образование в крыму и севастополе
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов
Аксенов: четверть школ Крыма носят имена заслуженных людей и героев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Именами заслуженных людей и героев названа почти четверть школ Крыма, еще 27 школам имена присвоят до конца года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на открытии мемориальной доски в селе Табачное.
"138 школ Крыма уже сегодня носят имена участников Великой Отечественной войны, героев России, заслуженных людей, крымчан. Еще 27 школ будут названы в честь наших героев до конца этого года. Это четверть наших школ. Продолжаем эту работу, поддерживаем инициативу", - сказал Аксенов журналистам.
Сельской школе в селе Табачное присвоили имя Николая Сотника – главы табаковедческого совхоза. Сотник руководил совхозом в селе в советские годы, прошел войну, инициировал строительство школы и детсада в Табачном за совхозные средства.
В открытии мемориальной доски в его честь приняли участие также вдова Надежда Ивановна, дочь и внучка.
По словам Аксенова, некоторые республиканские школы и улицы будут названы в честь крымчан – участников спецоперации на Украине, погибших в ходе выполнения боевых задач. Всего в Крыму работают более 540 школ.
Читайте также на РИА Новости Крым: