Рейтинг@Mail.ru
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221209/chetvert-shkol-kryma-nosyat-imena-geroev---aksenov-1125783138.html
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов
Именами заслуженных людей и героев названа почти четверть школ Крыма, еще 27 школам имена присвоят до конца года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T15:43
2022-12-09T15:43
крым
новости крыма
сергей аксенов
общество
сво
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125294275_16:171:1228:853_1920x0_80_0_0_29ddc27503752345efbd5cd1a72c2df3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Именами заслуженных людей и героев названа почти четверть школ Крыма, еще 27 школам имена присвоят до конца года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на открытии мемориальной доски в селе Табачное.Сельской школе в селе Табачное присвоили имя Николая Сотника – главы табаковедческого совхоза. Сотник руководил совхозом в селе в советские годы, прошел войну, инициировал строительство школы и детсада в Табачном за совхозные средства.В открытии мемориальной доски в его честь приняли участие также вдова Надежда Ивановна, дочь и внучка.По словам Аксенова, некоторые республиканские школы и улицы будут названы в честь крымчан – участников спецоперации на Украине, погибших в ходе выполнения боевых задач. Всего в Крыму работают более 540 школ.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВОНа полуострове возникло мемориальное движение – крымчане хотят увековечить память о героях СВОИменем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221205/khudozhnik-iz-sevastopolya-napishet-gospitalnye-kartiny-o-geroyakh-svo-1125655880.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125294275_3:0:1140:853_1920x0_80_0_0_545b26c590fa4c4424a9f268270d6d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, общество, сво, образование в крыму и севастополе
Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов

Аксенов: четверть школ Крыма носят имена заслуженных людей и героев

15:43 09.12.2022
 
© Пресс-служба администрации СимферополяПамятная доска в честь героя СВО рядового Максима Старовойтова установлена в школе №23 Симферополя
Памятная доска в честь героя СВО рядового Максима Старовойтова установлена в школе №23 Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Именами заслуженных людей и героев названа почти четверть школ Крыма, еще 27 школам имена присвоят до конца года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на открытии мемориальной доски в селе Табачное.
"138 школ Крыма уже сегодня носят имена участников Великой Отечественной войны, героев России, заслуженных людей, крымчан. Еще 27 школ будут названы в честь наших героев до конца этого года. Это четверть наших школ. Продолжаем эту работу, поддерживаем инициативу", - сказал Аксенов журналистам.
Сельской школе в селе Табачное присвоили имя Николая Сотника – главы табаковедческого совхоза. Сотник руководил совхозом в селе в советские годы, прошел войну, инициировал строительство школы и детсада в Табачном за совхозные средства.
Кисти и палитра - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 03:28
Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО
В открытии мемориальной доски в его честь приняли участие также вдова Надежда Ивановна, дочь и внучка.
По словам Аксенова, некоторые республиканские школы и улицы будут названы в честь крымчан – участников спецоперации на Украине, погибших в ходе выполнения боевых задач. Всего в Крыму работают более 540 школ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО
На полуострове возникло мемориальное движение – крымчане хотят увековечить память о героях СВО
Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновОбществоСВООбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:43Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов
15:32Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута
14:55Пьяный иностранец зарезал мужчину в Ялте
14:48В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фото
14:16Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год
13:40Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
13:16Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
12:40Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
12:34"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис
11:55COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки
11:30Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
11:17В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит
10:56Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу
09:52В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона
09:13Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля
08:47Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму
08:26Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей
08:03Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма
07:55Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа
07:02ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
Лента новостейМолния