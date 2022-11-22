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Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение
Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение
В Крыму возникло движение по восстановлению памятников героям войны, спецоперации и выдающимся крымчанам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T08:46
2022-11-22T08:46
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возникло движение по восстановлению памятников героям войны, спецоперации и выдающимся крымчанам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма", член Общественной палаты РК Ибраим Ширин.По мнению Ширина, патриотическое воспитание нужно начинать с детского сада и школы. Крайне важно рассказывать о героях, которые ходили с ними по одним и тем же улицам."Когда происходит такой диалог, то дети уже с малых лет чувствуют ответственность за свою родину, Отечество. С этого начинается воспитание гражданской позиции, с памяти имен и биографий наших земляков. Нам идут на встречу все органы власти, чтобы преодолеть как можно быстрее бюрократические процедуры. Главное в этом деле – встреча с родственниками погибших, это и выбор фотографии, слов, которые будут высечены на мемориале. И, конечно, проверка данных на историческую подлинность не менее важна", – пояснил председатель организации.Сейчас люди с удовольствием вовлекаются в работу, предлагают посильную помощь. Большей частью обмен информацией происходит через соцсети.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-pervaya-pamyatnaya-doska-geroyu-svo--1125294394.html
https://crimea.ria.ru/20221116/stena-skorbi-memoriala-kontslager-krasnyy-popolnilas-novymi-imenami-1125383110.html
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специальная военная операция рф на украине, крым, общество
Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение

Крымчане хотят увековечить память о героях СВО

08:46 22.11.2022
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаДень памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возникло движение по восстановлению памятников героям войны, спецоперации и выдающимся крымчанам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма", член Общественной палаты РК Ибраим Ширин.
"Проект "Город героев" подразумевает установку мемориальных табличек и бюстов соотечественникам, прославившим Крым. Последнее время они большей частью посвящены ребятам, погибшим в СВО. Когда ученики видят у дверей своей школы такие мемориальные знаки, то поневоле задумываются о подвиге, отдавших жизнь за их будущее", – сказал общественник.
По мнению Ширина, патриотическое воспитание нужно начинать с детского сада и школы. Крайне важно рассказывать о героях, которые ходили с ними по одним и тем же улицам.
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"Когда происходит такой диалог, то дети уже с малых лет чувствуют ответственность за свою родину, Отечество. С этого начинается воспитание гражданской позиции, с памяти имен и биографий наших земляков. Нам идут на встречу все органы власти, чтобы преодолеть как можно быстрее бюрократические процедуры. Главное в этом деле – встреча с родственниками погибших, это и выбор фотографии, слов, которые будут высечены на мемориале. И, конечно, проверка данных на историческую подлинность не менее важна", – пояснил председатель организации.
Сейчас люди с удовольствием вовлекаются в работу, предлагают посильную помощь. Большей частью обмен информацией происходит через соцсети.
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