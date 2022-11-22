https://crimea.ria.ru/20221122/geroi-svo-v-pamyati-krymchan-na-poluostrove-vozniklo-memorialnoe-dvizhenie-1125485812.html

Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение

Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение

В Крыму возникло движение по восстановлению памятников героям войны, спецоперации и выдающимся крымчанам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T08:46

2022-11-22T08:46

2022-11-22T08:46

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возникло движение по восстановлению памятников героям войны, спецоперации и выдающимся крымчанам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма", член Общественной палаты РК Ибраим Ширин.По мнению Ширина, патриотическое воспитание нужно начинать с детского сада и школы. Крайне важно рассказывать о героях, которые ходили с ними по одним и тем же улицам."Когда происходит такой диалог, то дети уже с малых лет чувствуют ответственность за свою родину, Отечество. С этого начинается воспитание гражданской позиции, с памяти имен и биографий наших земляков. Нам идут на встречу все органы власти, чтобы преодолеть как можно быстрее бюрократические процедуры. Главное в этом деле – встреча с родственниками погибших, это и выбор фотографии, слов, которые будут высечены на мемориале. И, конечно, проверка данных на историческую подлинность не менее важна", – пояснил председатель организации.Сейчас люди с удовольствием вовлекаются в работу, предлагают посильную помощь. Большей частью обмен информацией происходит через соцсети.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-pervaya-pamyatnaya-doska-geroyu-svo--1125294394.html

https://crimea.ria.ru/20221116/stena-skorbi-memoriala-kontslager-krasnyy-popolnilas-novymi-imenami-1125383110.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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