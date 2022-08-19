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Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе
Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе
Парк в Севастополе назовут именем моряка, геройски погибшего на гвардейском ракетном крейсере "Москва". Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Ленинского... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T16:47
2022-08-19T16:47
севастополь
общество
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Парк в Севастополе назовут именем моряка, геройски погибшего на гвардейском ракетном крейсере "Москва". Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин.В Севастополе хотят увековечить память крейсера "Москва" &gt;&gt;Он отметил, что сейчас идет благоустройство некогда заброшенного парка в районе улицы Хрусталева. Именно это общественное пространство после ремонта и получит имя героя.Как сообщали в Министерстве обороны РФ, в результате пожара на флагмане ЧФ крейсере "Москва" из-за детонации боеприпаса погиб один военнослужищий и 27 пропали без вести. Со старшим мичманом, старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым в Севастополе простились в апреле. О его гибели сообщал губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что военнослужащий погиб, совершив подвиг и спасая жизни сотням своих сослуживцев. Иван Вахрушев вывел матросов, когда на корабле начался пожар, он спустился, заглушить котельную, но сам не успел спастись.Ранее 19 августа в Севастополе при участии недавно возглавившего Черноморский флот вице-адмирала Виктора Соколова прошла торжественная церемония присвоения патрульному катеру имени погибшего в Мариуполе замкомандующего Андрея Палия.
https://crimea.ria.ru/20220422/kreyser-moskva-minoborony-raskrylo-dannye-o-pogibshikh-i-propavshikh-1123030395.html
https://crimea.ria.ru/20220615/moskva-budet-novaya-eks-komanduyuschiy-chf-podelilsya-mneniem-o-flagmane-1123538419.html
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севастополь, общество, специальная военная операция рф на украине
Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе

Парк в Севастополе назовут именем погибшего моряка с крейсера "Москва"

16:47 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Парк в Севастополе назовут именем моряка, геройски погибшего на гвардейском ракетном крейсере "Москва". Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин.
В Севастополе хотят увековечить память крейсера "Москва" >>
"Есть парень, который погиб на крейсере "Москва". Иван. Сам он не севастопольский, но длительное время жил в доме здесь, в этом районе. Я предложил идею назвать парк в честь героя СВО, и мне тут же предложили его имя", – сказал Мишин.
Он отметил, что сейчас идет благоустройство некогда заброшенного парка в районе улицы Хрусталева. Именно это общественное пространство после ремонта и получит имя героя.
Ракетный крейсер Москва во время учений в Черном море
22 апреля, 22:27
На крейсере "Москва" один военнослужащий погиб, 27 пропали без вести
Как сообщали в Министерстве обороны РФ, в результате пожара на флагмане ЧФ крейсере "Москва" из-за детонации боеприпаса погиб один военнослужищий и 27 пропали без вести.
Со старшим мичманом, старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым в Севастополе простились в апреле. О его гибели сообщал губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что военнослужащий погиб, совершив подвиг и спасая жизни сотням своих сослуживцев. Иван Вахрушев вывел матросов, когда на корабле начался пожар, он спустился, заглушить котельную, но сам не успел спастись.
Ранее 19 августа в Севастополе при участии недавно возглавившего Черноморский флот вице-адмирала Виктора Соколова прошла торжественная церемония присвоения патрульному катеру имени погибшего в Мариуполе замкомандующего Андрея Палия.
Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 07:47
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