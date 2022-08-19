https://crimea.ria.ru/20220819/imenem-pogibshego-na-kreysere-moskva-moryaka-nazovut-park-v-sevastopole-1124225306.html

Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе

Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе

Парк в Севастополе назовут именем моряка, геройски погибшего на гвардейском ракетном крейсере "Москва". Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Ленинского... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T16:47

2022-08-19T16:47

2022-08-19T16:47

севастополь

общество

специальная военная операция рф на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Парк в Севастополе назовут именем моряка, геройски погибшего на гвардейском ракетном крейсере "Москва". Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин.В Севастополе хотят увековечить память крейсера "Москва" >>Он отметил, что сейчас идет благоустройство некогда заброшенного парка в районе улицы Хрусталева. Именно это общественное пространство после ремонта и получит имя героя.Как сообщали в Министерстве обороны РФ, в результате пожара на флагмане ЧФ крейсере "Москва" из-за детонации боеприпаса погиб один военнослужищий и 27 пропали без вести. Со старшим мичманом, старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым в Севастополе простились в апреле. О его гибели сообщал губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что военнослужащий погиб, совершив подвиг и спасая жизни сотням своих сослуживцев. Иван Вахрушев вывел матросов, когда на корабле начался пожар, он спустился, заглушить котельную, но сам не успел спастись.Ранее 19 августа в Севастополе при участии недавно возглавившего Черноморский флот вице-адмирала Виктора Соколова прошла торжественная церемония присвоения патрульному катеру имени погибшего в Мариуполе замкомандующего Андрея Палия.

https://crimea.ria.ru/20220422/kreyser-moskva-minoborony-raskrylo-dannye-o-pogibshikh-i-propavshikh-1123030395.html

https://crimea.ria.ru/20220615/moskva-budet-novaya-eks-komanduyuschiy-chf-podelilsya-mneniem-o-flagmane-1123538419.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, специальная военная операция рф на украине