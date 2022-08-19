Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе
Парк в Севастополе назовут именем погибшего моряка с крейсера "Москва"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Парк в Севастополе назовут именем моряка, геройски погибшего на гвардейском ракетном крейсере "Москва". Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин.
"Есть парень, который погиб на крейсере "Москва". Иван. Сам он не севастопольский, но длительное время жил в доме здесь, в этом районе. Я предложил идею назвать парк в честь героя СВО, и мне тут же предложили его имя", – сказал Мишин.
Он отметил, что сейчас идет благоустройство некогда заброшенного парка в районе улицы Хрусталева. Именно это общественное пространство после ремонта и получит имя героя.
Как сообщали в Министерстве обороны РФ, в результате пожара на флагмане ЧФ крейсере "Москва" из-за детонации боеприпаса погиб один военнослужищий и 27 пропали без вести.
Со старшим мичманом, старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым в Севастополе простились в апреле. О его гибели сообщал губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что военнослужащий погиб, совершив подвиг и спасая жизни сотням своих сослуживцев. Иван Вахрушев вывел матросов, когда на корабле начался пожар, он спустился, заглушить котельную, но сам не успел спастись.
Ранее 19 августа в Севастополе при участии недавно возглавившего Черноморский флот вице-адмирала Виктора Соколова прошла торжественная церемония присвоения патрульному катеру имени погибшего в Мариуполе замкомандующего Андрея Палия.