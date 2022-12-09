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В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фото

В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фото - РИА Новости Крым, 09.12.2022

В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фото

В Керчи открыли мемориальные доски в честь российских военнослужащих Олега Орлова и Кирилла Захарова, погибших в зоне СВО. Памятные знаки появились на фасаде... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T14:48

2022-12-09T14:48

2022-12-09T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Керчи открыли мемориальные доски в честь российских военнослужащих Олега Орлова и Кирилла Захарова, погибших в зоне СВО. Памятные знаки появились на фасаде двух керченских школ - 26-й и 17-й, где учились погибшие керчане. В открытии приняли участие представители местной власти, родственники погибших и ученики школ.Олег ОрловОлег Орлов, учился в школе № 26 до 9-го класса, потом получил специальность повара-кондитера, а дальше поступил на контрактную службу в Вооруженные Силы РФ. Был смертельного ранен в ходе специальной военной операции в районе Мариуполя, посмертно награжден Орденом Мужества. На момент гибели Орлову исполнилось 23 года. У него остались жена и две маленькие дочки.Кирилл ЗахаровКирилл Захаров – керчанин, рос в православной семье, до 15 лет был алтарником в храме Александра Невского. Учился в школе №17, а затем ПТУ № 5, увлекался музыкой. С детства занимался пешеходным туризмом. Работая гидом, водил группы альпинистов на Эльбрус — всего совершил порядка 20 восхождений. В начале 2014 года поддержал Крымскую весну, служил по контракту в рядах морской пехоты России. Погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО.Как уточнили в пресс-службе керченской мэрии, ранее местные депутаты приняли решение назвать две городские улицы именами Орлова и Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан >>Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму >>В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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