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В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком
В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком
В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардеец из Севастополя, старший стрелок отделения бригады береговой обороны Алексей Порватов. Об этом... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T07:43
2022-12-01T07:43
севастополь
утраты
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардеец из Севастополя, старший стрелок отделения бригады береговой обороны Алексей Порватов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе простились с Алексеем Михайловичем Порватовым – старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. &lt;...&gt; Погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Будем помнить нашего героя", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, Алексей Порватов – уроженец Новосергиевского района Оренбургской области. Долгое время (с 2010 по 2016 год) он служил на Черноморском флоте на сторожевом корабле "Пытливый". После – на гвардейском ракетном крейсере "Москва" и сторожевом корабле "Ладный".В июне текущего года Порватов стал старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, утраты, специальная военная операция рф на украине
В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком

В Севастополе простились со старшим стрелком гвардейской бригады береговой обороны

07:43 01.12.2022
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардеец из Севастополя, старший стрелок отделения бригады береговой обороны Алексей Порватов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе простились с Алексеем Михайловичем Порватовым – старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. <...> Погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Будем помнить нашего героя", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевАлексей Порватов - старший стрелк мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны
Алексей Порватов - старший стрелк мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны
© Telegram Михаил Развожаев
Алексей Порватов - старший стрелк мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны
По его словам, Алексей Порватов – уроженец Новосергиевского района Оренбургской области. Долгое время (с 2010 по 2016 год) он служил на Черноморском флоте на сторожевом корабле "Пытливый". После – на гвардейском ракетном крейсере "Москва" и сторожевом корабле "Ладный".
В июне текущего года Порватов стал старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.
СевастопольУтратыСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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