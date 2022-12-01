https://crimea.ria.ru/20221201/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-svo-gvardeytsem-strelkom-1125624785.html

В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком

В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком - РИА Новости Крым, 01.12.2022

В Севастополе простились с погибшим в СВО гвардейцем-стрелком

В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардеец из Севастополя, старший стрелок отделения бригады береговой обороны Алексей Порватов. Об этом... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T07:43

2022-12-01T07:43

2022-12-01T07:43

севастополь

утраты

специальная военная операция рф на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардеец из Севастополя, старший стрелок отделения бригады береговой обороны Алексей Порватов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе простились с Алексеем Михайловичем Порватовым – старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. <...> Погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Будем помнить нашего героя", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, Алексей Порватов – уроженец Новосергиевского района Оренбургской области. Долгое время (с 2010 по 2016 год) он служил на Черноморском флоте на сторожевом корабле "Пытливый". После – на гвардейском ракетном крейсере "Москва" и сторожевом корабле "Ладный".В июне текущего года Порватов стал старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, специальная военная операция рф на украине