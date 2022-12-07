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В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
В Алуште откроют мемориальную доску в память о погибших в ходе специальной военной операции горожанах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T15:41
2022-12-07T15:41
специальная военная операция рф на украине
общество
крым
алушта
день героев отечества
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Алуште откроют мемориальную доску в память о погибших в ходе специальной военной операции горожанах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации."В сквере Победы откроют мемориальную доску с именами алуштинцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.Мероприятие состоится 9 декабря и будет приурочено ко Дню Героев Отечества.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. Еще одна памятная доска в честь младшего сержанта Ильи Нечайкина, погибшего в ходе спецоперации, появилась в симферопольской школе № 29. А в селе Орехово Сакского района Крыма увековечили память о подвиге Ивана Булгакова, который героически погиб при исполнении боевого задания под Мариуполем. В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.
https://crimea.ria.ru/20221118/v-kerchi-uvekovechili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1125438883.html
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РИА Новости Крым
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60
специальная военная операция рф на украине, общество, крым, алушта, день героев отечества
В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан

В Алуште установят мемориальную доску с именами погибших в зоне СВО горожан

15:41 07.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Надпись Алушта
Надпись Алушта - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Алуште откроют мемориальную доску в память о погибших в ходе специальной военной операции горожанах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
"В сквере Победы откроют мемориальную доску с именами алуштинцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.
Мероприятие состоится 9 декабря и будет приурочено ко Дню Героев Отечества.
В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. Еще одна памятная доска в честь младшего сержанта Ильи Нечайкина, погибшего в ходе спецоперации, появилась в симферопольской школе № 29. А в селе Орехово Сакского района Крыма увековечили память о подвиге Ивана Булгакова, который героически погиб при исполнении боевого задания под Мариуполем.
В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.
В Керчи открыли мемориальные доски в память о погибших героях СВО
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В Керчи увековечили память погибших героев СВО
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеОбществоКрымАлуштаДень Героев Отечества
 
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