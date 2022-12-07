https://crimea.ria.ru/20221207/v-alushte-uvekovechat-pamyat-pogibshikh-v-svo-gorozhan-1125735057.html
В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
В Алуште откроют мемориальную доску в память о погибших в ходе специальной военной операции горожанах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T15:41
2022-12-07T15:41
2022-12-07T15:41
специальная военная операция рф на украине
общество
крым
алушта
день героев отечества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111766/26/1117662686_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_0c29e1a21ea20f693a35eb83cb3cd306.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Алуште откроют мемориальную доску в память о погибших в ходе специальной военной операции горожанах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации."В сквере Победы откроют мемориальную доску с именами алуштинцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.Мероприятие состоится 9 декабря и будет приурочено ко Дню Героев Отечества.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. Еще одна памятная доска в честь младшего сержанта Ильи Нечайкина, погибшего в ходе спецоперации, появилась в симферопольской школе № 29. А в селе Орехово Сакского района Крыма увековечили память о подвиге Ивана Булгакова, который героически погиб при исполнении боевого задания под Мариуполем. В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.
https://crimea.ria.ru/20221118/v-kerchi-uvekovechili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1125438883.html
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111766/26/1117662686_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_55fb58cf60b9a9f65ba75958a95d5eec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, общество, крым, алушта, день героев отечества
В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
В Алуште установят мемориальную доску с именами погибших в зоне СВО горожан