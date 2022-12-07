https://crimea.ria.ru/20221207/v-alushte-uvekovechat-pamyat-pogibshikh-v-svo-gorozhan-1125735057.html

В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан

В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан

В Алуште откроют мемориальную доску в память о погибших в ходе специальной военной операции горожанах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T15:41

2022-12-07T15:41

2022-12-07T15:41

специальная военная операция рф на украине

общество

крым

алушта

день героев отечества

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Алуште откроют мемориальную доску в память о погибших в ходе специальной военной операции горожанах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации."В сквере Победы откроют мемориальную доску с именами алуштинцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.Мероприятие состоится 9 декабря и будет приурочено ко Дню Героев Отечества.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. Еще одна памятная доска в честь младшего сержанта Ильи Нечайкина, погибшего в ходе спецоперации, появилась в симферопольской школе № 29. А в селе Орехово Сакского района Крыма увековечили память о подвиге Ивана Булгакова, который героически погиб при исполнении боевого задания под Мариуполем. В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.

https://crimea.ria.ru/20221118/v-kerchi-uvekovechili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1125438883.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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