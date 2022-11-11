В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации
В Симферополе и Сакском районе Крыма открыли еще три мемориальные доски памяти героев СВО
© Пресс-служба администрации СимферополяПамятная доска в честь героя СВО Ильи Нечайкина
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму торжественно открыли еще три мемориальные доски в честь героев специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма.
Памятная доска в честь Ильи Нечайкина, погибшего в ходе СВО, появилась в симферопольской школе № 29, которую он окончил в 2016-м. Нечайкин служил в 22-м армейском корпусе в составе Береговых войск ВМФ России в звании младшего сержанта.
"Илья Нечайкин погиб 9 июля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине, проявив мужество и отвагу", – говорится в сообщении администрации Симферополя.
9 ноября, 13:25В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО
Накануне памятную доску в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина открыли в средней общеобразовательной школе № 8, где он учился все 11 лет, после чего поступил в аграрный колледж, где получил специальность ветеринарного фельдшера.
В 2017-м Евгений был призван на срочную военную службу в ВС РФ – попал в десантно-штурмовую роту в Севастополе, а потом решил быть военным – стал служить по контракту.
Почти год, с января 2020 по декабрь 2021, выполнял боевые задачи в Сирии. На специальную военную операцию на Украине был отправлен 8 марта. Спустя неделю его не стало.
"14 марта 2022 года Евгений Бухарин погиб в городе Мариуполе, выводя мирное население из-под обстрела", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяПамятная доска в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина в школе №8
© Пресс-служба администрации Симферополя
Памятная доска в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина в школе №8
Еще одна мемориальная доска открыта в селе Орехово Сакского района Крыма. На ней – портрет и краткая информация о родившемся и жившем здесь до призыва в армию герое СВО Иване Булгакове.
Золотой медалист Иван Булгаков в 2020 вступил в ряды вооруженных сил России и попал в Севастополь – служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота.
"15 марта 2022 года его жизнь оборвалась. Иван Булгаков героически погиб при исполнении боевого задания под Мариуполем", – сообщили в пресс-службе администрации Сакского района Крыма.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, все три героя-защитника указом президента РФ были посмертно награждены орденом Мужества.
© Пресс-служба администрации Сакского районаПамятная доска героя СВО Ивана Булгакова
© Пресс-служба администрации Сакского района
Памятная доска героя СВО Ивана Булгакова
Первая мемориальная доска в честь героя СВО в Симферополе открылась 9 ноября в школе № 23. Погибший при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Максим Старовойтов учился здесь все 12 лет. В тот день в пресс-службе администрации города сообщили, что аналогичные доски героям будут в ближайшее время установлены еще в нескольких школах.