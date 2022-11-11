https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-uvekovechili-pamyat-esche-troikh-geroev-spetsoperatsii-1125327878.html

В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации

В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации

В Крыму торжественно открыли еще три мемориальные доски в честь героев специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T15:12

2022-11-11T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму торжественно открыли еще три мемориальные доски в честь героев специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма.Памятная доска в честь Ильи Нечайкина, погибшего в ходе СВО, появилась в симферопольской школе № 29, которую он окончил в 2016-м. Нечайкин служил в 22-м армейском корпусе в составе Береговых войск ВМФ России в звании младшего сержанта.Накануне памятную доску в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина открыли в средней общеобразовательной школе № 8, где он учился все 11 лет, после чего поступил в аграрный колледж, где получил специальность ветеринарного фельдшера.В 2017-м Евгений был призван на срочную военную службу в ВС РФ – попал в десантно-штурмовую роту в Севастополе, а потом решил быть военным – стал служить по контракту.Почти год, с января 2020 по декабрь 2021, выполнял боевые задачи в Сирии. На специальную военную операцию на Украине был отправлен 8 марта. Спустя неделю его не стало.Еще одна мемориальная доска открыта в селе Орехово Сакского района Крыма. На ней – портрет и краткая информация о родившемся и жившем здесь до призыва в армию герое СВО Иване Булгакове.Золотой медалист Иван Булгаков в 2020 вступил в ряды вооруженных сил России и попал в Севастополь – служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, все три героя-защитника указом президента РФ были посмертно награждены орденом Мужества.Первая мемориальная доска в честь героя СВО в Симферополе открылась 9 ноября в школе № 23. Погибший при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Максим Старовойтов учился здесь все 12 лет. В тот день в пресс-службе администрации города сообщили, что аналогичные доски героям будут в ближайшее время установлены еще в нескольких школах.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-pervaya-pamyatnaya-doska-geroyu-svo--1125294394.html

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