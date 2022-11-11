Рейтинг@Mail.ru
В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-uvekovechili-pamyat-esche-troikh-geroev-spetsoperatsii-1125327878.html
В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации
В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации
В Крыму торжественно открыли еще три мемориальные доски в честь героев специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T15:12
2022-11-11T15:12
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125327760_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_3eac4017dfd47ef10961e3fd767b4707.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму торжественно открыли еще три мемориальные доски в честь героев специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма.Памятная доска в честь Ильи Нечайкина, погибшего в ходе СВО, появилась в симферопольской школе № 29, которую он окончил в 2016-м. Нечайкин служил в 22-м армейском корпусе в составе Береговых войск ВМФ России в звании младшего сержанта.Накануне памятную доску в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина открыли в средней общеобразовательной школе № 8, где он учился все 11 лет, после чего поступил в аграрный колледж, где получил специальность ветеринарного фельдшера.В 2017-м Евгений был призван на срочную военную службу в ВС РФ – попал в десантно-штурмовую роту в Севастополе, а потом решил быть военным – стал служить по контракту.Почти год, с января 2020 по декабрь 2021, выполнял боевые задачи в Сирии. На специальную военную операцию на Украине был отправлен 8 марта. Спустя неделю его не стало.Еще одна мемориальная доска открыта в селе Орехово Сакского района Крыма. На ней – портрет и краткая информация о родившемся и жившем здесь до призыва в армию герое СВО Иване Булгакове.Золотой медалист Иван Булгаков в 2020 вступил в ряды вооруженных сил России и попал в Севастополь – служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, все три героя-защитника указом президента РФ были посмертно награждены орденом Мужества.Первая мемориальная доска в честь героя СВО в Симферополе открылась 9 ноября в школе № 23. Погибший при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Максим Старовойтов учился здесь все 12 лет. В тот день в пресс-службе администрации города сообщили, что аналогичные доски героям будут в ближайшее время установлены еще в нескольких школах.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-pervaya-pamyatnaya-doska-geroyu-svo--1125294394.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125327760_87:0:976:667_1920x0_80_0_0_c95e4eda2943efc71a52467e0862ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество
В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации

В Симферополе и Сакском районе Крыма открыли еще три мемориальные доски памяти героев СВО

15:12 11.11.2022
 
© Пресс-служба администрации СимферополяПамятная доска в честь героя СВО Ильи Нечайкина
Памятная доска в честь героя СВО Ильи Нечайкина
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму торжественно открыли еще три мемориальные доски в честь героев специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма.
Памятная доска в честь Ильи Нечайкина, погибшего в ходе СВО, появилась в симферопольской школе № 29, которую он окончил в 2016-м. Нечайкин служил в 22-м армейском корпусе в составе Береговых войск ВМФ России в звании младшего сержанта.
"Илья Нечайкин погиб 9 июля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине, проявив мужество и отвагу", – говорится в сообщении администрации Симферополя.
Памятная доска в честь героя СВО рядового Максима Старовойтова установлена в школе №23 Симферополя
9 ноября, 13:25
В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО
Накануне памятную доску в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина открыли в средней общеобразовательной школе № 8, где он учился все 11 лет, после чего поступил в аграрный колледж, где получил специальность ветеринарного фельдшера.
В 2017-м Евгений был призван на срочную военную службу в ВС РФ – попал в десантно-штурмовую роту в Севастополе, а потом решил быть военным – стал служить по контракту.
Почти год, с января 2020 по декабрь 2021, выполнял боевые задачи в Сирии. На специальную военную операцию на Украине был отправлен 8 марта. Спустя неделю его не стало.
"14 марта 2022 года Евгений Бухарин погиб в городе Мариуполе, выводя мирное население из-под обстрела", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяПамятная доска в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина в школе №8
Памятная доска в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина в школе №8
© Пресс-служба администрации Симферополя
Памятная доска в честь героя СВО – уроженца Симферополя Евгения Бухарина в школе №8
Еще одна мемориальная доска открыта в селе Орехово Сакского района Крыма. На ней – портрет и краткая информация о родившемся и жившем здесь до призыва в армию герое СВО Иване Булгакове.
Золотой медалист Иван Булгаков в 2020 вступил в ряды вооруженных сил России и попал в Севастополь – служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота.
"15 марта 2022 года его жизнь оборвалась. Иван Булгаков героически погиб при исполнении боевого задания под Мариуполем", – сообщили в пресс-службе администрации Сакского района Крыма.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, все три героя-защитника указом президента РФ были посмертно награждены орденом Мужества.
© Пресс-служба администрации Сакского районаПамятная доска героя СВО Ивана Булгакова
Памятная доска героя СВО Ивана Булгакова
© Пресс-служба администрации Сакского района
Памятная доска героя СВО Ивана Булгакова
Первая мемориальная доска в честь героя СВО в Симферополе открылась 9 ноября в школе № 23. Погибший при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Максим Старовойтов учился здесь все 12 лет. В тот день в пресс-службе администрации города сообщили, что аналогичные доски героям будут в ближайшее время установлены еще в нескольких школах.
 
КрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду
15:36Севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены
15:28В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза
15:12В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации
14:54Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
14:49Обвиняемого по делу о подрыве опор ЛЭП в Крыму оставили под стражей
14:41Сенатор оценил призыв американского генерала к переговорам РФ и Украины
14:06Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток
13:47Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери
13:43Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР
13:35ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр
13:22В Херсоне остаются до ста тысяч мирных жителей - власти
13:06Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
12:57Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
12:42Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
12:37Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа
12:36Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
12:32В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
12:00Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения
11:18В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
Лента новостейМолния