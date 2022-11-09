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В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО
В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО
В Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова, выпускника одной из местных школ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T13:25
2022-11-09T13:25
2022-11-09T13:25
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова, выпускника одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Отмечается, что герой СВО учился здесь в 2006 – 2017 годах.Максима не стало 21 апреля. На памятной доске в его честь написано: "Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции".За отвагу и героизм, проявленные в боях, Старовойтов был посмертно награжден Орденом Мужества.Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Симферополе, подобная памятная доска герою СВО – первая в городе."Подобных не было. Еще в нескольких школах города появятся аналогичные памятные доски нашим героям. Эта работа ведется", – сказали в администрации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте, где проводятся захоронения погибших севастопольских героев СВО, появятся мемориал и часовня.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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симферополь, общество
В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО
В симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова, выпускника одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
"Сегодня в симферопольской школе № 23 состоялась церемония открытия мемориальной доски Старовойтову Максиму Владиславовичу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что герой СВО учился здесь в 2006 – 2017 годах.
Максима не стало 21 апреля. На памятной доске в его честь написано: "Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции".
За отвагу и героизм, проявленные в боях, Старовойтов был посмертно награжден Орденом Мужества.
Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Симферополе, подобная памятная доска герою СВО – первая в городе.
"Подобных не было. Еще в нескольких школах города появятся аналогичные памятные доски нашим героям. Эта работа ведется", – сказали в администрации.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте, где проводятся захоронения погибших севастопольских героев СВО, появятся мемориал и часовня.