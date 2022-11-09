https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-pervaya-pamyatnaya-doska-geroyu-svo--1125294394.html

В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО

В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО - РИА Новости Крым, 09.11.2022

В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО

В Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова, выпускника одной из местных школ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T13:25

2022-11-09T13:25

2022-11-09T13:25

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова, выпускника одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Отмечается, что герой СВО учился здесь в 2006 – 2017 годах.Максима не стало 21 апреля. На памятной доске в его честь написано: "Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции".За отвагу и героизм, проявленные в боях, Старовойтов был посмертно награжден Орденом Мужества.Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Симферополе, подобная памятная доска герою СВО – первая в городе."Подобных не было. Еще в нескольких школах города появятся аналогичные памятные доски нашим героям. Эта работа ведется", – сказали в администрации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте, где проводятся захоронения погибших севастопольских героев СВО, появятся мемориал и часовня.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, общество