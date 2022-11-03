https://crimea.ria.ru/20221103/v-krymu-v-pamyat-o-pogibshikh-geroyakh-svo-otkroyut-allei-slavy-1125221486.html

В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы

В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы - РИА Новости Крым, 03.11.2022

В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы

В Крыму до 15 ноября проработают план по мерам поддержки семей погибших и пострадавших участников спецоперации, а также определят мероприятия по увековечиванию... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T12:20

2022-11-03T12:20

2022-11-03T12:20

крым

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до 15 ноября проработают план по мерам поддержки семей погибших и пострадавших участников спецоперации, а также определят мероприятия по увековечиванию памяти героев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным мининформа, в Крыму именами погибших бойцов называются улицы и скверы, а в некоторых городах открываются Аллеи героев.Как сообщалось, в Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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