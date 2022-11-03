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В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы - РИА Новости Крым, 03.11.2022
В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
В Крыму до 15 ноября проработают план по мерам поддержки семей погибших и пострадавших участников спецоперации, а также определят мероприятия по увековечиванию... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T12:20
2022-11-03T12:20
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до 15 ноября проработают план по мерам поддержки семей погибших и пострадавших участников спецоперации, а также определят мероприятия по увековечиванию памяти героев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным мининформа, в Крыму именами погибших бойцов называются улицы и скверы, а в некоторых городах открываются Аллеи героев.Как сообщалось, в Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.
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РИА Новости Крым
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60
крым, специальная военная операция рф на украине, общество
В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы

В Крыму в память о погибших героях СВО открывают Аллеи славы и называют улицы

12:20 03.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАкции памяти погибших при нападении на керченский колледж
Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до 15 ноября проработают план по мерам поддержки семей погибших и пострадавших участников спецоперации, а также определят мероприятия по увековечиванию памяти героев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"До 15 ноября будет проработан и опубликован план по мерам поддержки семей погибших и раненых, а также мероприятия на 2023 год по реабилитации и оздоровлению военнослужащих, получивших ранения. Кроме того, до 15 ноября необходимо разработать план по увековечиванию памяти ребят, погибших в ходе спецоперации. Мы обязаны им своей жизнью и мирным небом над головой. Ни одно имя наших защитников не будет забыто", - заявил он.
По данным мининформа, в Крыму именами погибших бойцов называются улицы и скверы, а в некоторых городах открываются Аллеи героев.

"В поселке Гвардейское на Аллее героев планируют установить пять памятных знаков. Также принято решение о создании Аллеи в память о погибших в Ялте. Она будет на мемориальном комплексе Холм Славы, а в Алуште – на мемориале Победы", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, в Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.
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