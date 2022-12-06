https://crimea.ria.ru/20221206/pogibshemu-boytsu-svo-otkryli-pamyatnuyu-dosku-v-rodnoy-shkole-v-krymu-1125723122.html

Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму

Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму

Росгвардейцу из Крыма, погибшему в зоне проведения специальной военной операции, открыли памятную доску в его родной школе в Черноморском районе. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T17:50

2022-12-06T17:50

2022-12-06T17:59

крым

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Росгвардейцу из Крыма, погибшему в зоне проведения специальной военной операции, открыли памятную доску в его родной школе в Черноморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю."В селе Новосельское Черноморского района увековечена память о сотруднике ОМОН "Беркут" прапорщике полиции Александре Иванкове, отдавшем жизнь при выполнении задач специальной военной операции", — сообщил в ведомстве.В Росгвардии добавили, что Александр Иванков указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно."Подвиг Александра останется в наших сердцах. Каждый раз, ребята, когда вы заходите в школу, смотрите на эту доску, помните, что этот молодой человек отдал жизнь за то, чтобы у нас над головами было мирное небо", - сказал на церемонии глава районной администрации Алексей Михайловский.Первая мемориальная доска в честь героя СВО Максима Старовойтова в Симферополе открылась 9 ноября в школе № 23. А в ноябре в симферопольской школе №29 открыли памятную доску в честь Ильи Нечайкина, погибшего в ходе СВО. Также в городе увековечена память погибшего в Мариуполе уроженца Симферополя Евгения Бухарина, в селе Орехово Сакского района – Ивана Булгакова.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, специальная военная операция рф на украине, общество