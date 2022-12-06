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Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму
Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму
Росгвардейцу из Крыма, погибшему в зоне проведения специальной военной операции, открыли памятную доску в его родной школе в Черноморском районе. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T17:50
2022-12-06T17:50
2022-12-06T17:59
крым
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Росгвардейцу из Крыма, погибшему в зоне проведения специальной военной операции, открыли памятную доску в его родной школе в Черноморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю."В селе Новосельское Черноморского района увековечена память о сотруднике ОМОН "Беркут" прапорщике полиции Александре Иванкове, отдавшем жизнь при выполнении задач специальной военной операции", — сообщил в ведомстве.В Росгвардии добавили, что Александр Иванков указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно."Подвиг Александра останется в наших сердцах. Каждый раз, ребята, когда вы заходите в школу, смотрите на эту доску, помните, что этот молодой человек отдал жизнь за то, чтобы у нас над головами было мирное небо", - сказал на церемонии глава районной администрации Алексей Михайловский.Первая мемориальная доска в честь героя СВО Максима Старовойтова в Симферополе открылась 9 ноября в школе № 23. А в ноябре в симферопольской школе №29 открыли памятную доску в честь Ильи Нечайкина, погибшего в ходе СВО. Также в городе увековечена память погибшего в Мариуполе уроженца Симферополя Евгения Бухарина, в селе Орехово Сакского района – Ивана Булгакова.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, специальная военная операция рф на украине, общество
Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму
Погибшему в СВО крымскому бойцу "ОМОНа" открыли памятную доску в родной школе
17:50 06.12.2022 (обновлено: 17:59 06.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Росгвардейцу из Крыма, погибшему в зоне проведения специальной военной операции, открыли памятную доску в его родной школе в Черноморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
"В селе Новосельское Черноморского района увековечена память о сотруднике ОМОН "Беркут" прапорщике полиции Александре Иванкове, отдавшем жизнь при выполнении задач специальной военной операции", — сообщил в ведомстве.
В Росгвардии добавили, что Александр Иванков указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно.
"Подвиг Александра останется в наших сердцах. Каждый раз, ребята, когда вы заходите в школу, смотрите на эту доску, помните, что этот молодой человек отдал жизнь за то, чтобы у нас над головами было мирное небо", - сказал на церемонии глава районной администрации Алексей Михайловский.
Первая мемориальная доска в честь героя СВО Максима Старовойтова в Симферополе открылась
9 ноября в школе № 23. А в ноябре
в симферопольской школе №29 открыли памятную доску в честь Ильи Нечайкина, погибшего в ходе СВО. Также в городе увековечена память погибшего в Мариуполе уроженца Симферополя Евгения Бухарина, в селе Орехово Сакского района – Ивана Булгакова.