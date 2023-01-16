https://crimea.ria.ru/20230116/v-evpatorii-poyavitsya-skver-pamyati-geroev-spetsoperatsii-1126424334.html

В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации

В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации

В Евпатории на территории средней школы №11 создадут сквер в память о горожанах, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T20:48

2023-01-16T20:48

2023-01-16T20:48

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елена демидова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории на территории средней школы №11 создадут сквер в память о горожанах, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова."На территории перед средней школой №11 будут установлены памятник военным, мемориальные плиты с именами евпаторийцев. Также на территории сквера будут размещены малые архитектурные формы и элементы благоустройства", - отметила мэр.Она также указала, что профильным специалистам предстоит доработать эскизный проект с учетом всей территории перед школой и многоквартирными домами.Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил определить мероприятия по увековечиванию памяти погибших в СВО героев из Крыма.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВОКомандующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпехаВ Симферополе улицы получили имена героев спецоперации

https://crimea.ria.ru/20221207/v-alushte-uvekovechat-pamyat-pogibshikh-v-svo-gorozhan-1125735057.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, сво, новости крыма, общество, елена демидова