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В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации
В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации
В Евпатории на территории средней школы №11 создадут сквер в память о горожанах, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T20:48
2023-01-16T20:48
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евпатория
сво
новости крыма
общество
елена демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории на территории средней школы №11 создадут сквер в память о горожанах, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова."На территории перед средней школой №11 будут установлены памятник военным, мемориальные плиты с именами евпаторийцев. Также на территории сквера будут размещены малые архитектурные формы и элементы благоустройства", - отметила мэр.Она также указала, что профильным специалистам предстоит доработать эскизный проект с учетом всей территории перед школой и многоквартирными домами.Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил определить мероприятия по увековечиванию памяти погибших в СВО героев из Крыма.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВОКомандующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпехаВ Симферополе улицы получили имена героев спецоперации
https://crimea.ria.ru/20221207/v-alushte-uvekovechat-pamyat-pogibshikh-v-svo-gorozhan-1125735057.html
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крым, евпатория, сво, новости крыма, общество, елена демидова
В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации

В Евпатории создадут аллею славы в память о павших в спецоперации горожанах

20:48 16.01.2023
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойВ Евпатории у школы №11 появится сквер памяти героев спецоперации
В Евпатории у школы №11 появится сквер памяти героев спецоперации
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории на территории средней школы №11 создадут сквер в память о горожанах, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.
"На территории перед средней школой №11 будут установлены памятник военным, мемориальные плиты с именами евпаторийцев. Также на территории сквера будут размещены малые архитектурные формы и элементы благоустройства", - отметила мэр.
Она также указала, что профильным специалистам предстоит доработать эскизный проект с учетом всей территории перед школой и многоквартирными домами.
Надпись Алушта - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 15:41
В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил определить мероприятия по увековечиванию памяти погибших в СВО героев из Крыма.
В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.
В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.
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КрымЕвпаторияСВОНовости КрымаОбществоЕлена Демидова
 
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