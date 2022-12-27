https://crimea.ria.ru/20221227/v-sevastopole-uvekovechili-imya-vypusknika-universiteta--geroya-svo-1126157463.html

В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО

В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО - РИА Новости Крым, 27.12.2022

В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО

В память о выпускнике Юридического института Севастопольского государственного университета Никите Максименко навали учебный зал судебных заседаний в вузе. Об... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T17:57

2022-12-27T17:57

2022-12-27T18:00

севастополь

сво

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1b/1126157349_0:0:705:398_1920x0_80_0_0_a484fb1631655eaca98a299972f9e532.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В память о выпускнике Юридического института Севастопольского государственного университета Никите Максименко навали учебный зал судебных заседаний в вузе. Об этом сообщили в пресс-службе университета.Севастополь простился с Никитой Максименко в мае уходящего года. Вместе с еще двумя разведчиками парень погиб в ходе спецоперации на Украине в боях за остров Змеиный. Разведчик-санитар (водолаз), Никита участвовал в СВО с самого начала и успел спасти нескольких сослуживцев. Среди них – офицер, упавший за борт подбитого байрактаром катера, и двое тяжелораненых бойцов, которых он нес на себе почти километр. В госпитале удивились: одному из них, с ранением в сонную артерию, Максименко сделал перевязку, с которой боец сутки смог продержаться и выжил.В память о герое теперь назван учебный зал судебных заседаний Юридического института, где он учился до службы. Отмечается, что соответствующее обращение выпускников-однокурсников Никиты Максименко поддержал Ученый совет СевГУ и ректор Владимир Нечаев.В августе стало известно, что один из парков в Севастополе назовут именем героя СВО, погибшего на крейсере "Москва". А также улицы будут получать имена героев спецоперации России на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фото Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы

https://crimea.ria.ru/20221222/v-simferopole-ulitsy-poluchili-imena-geroev-spetsoperatsii-1126078575.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, сво, общество, новости крыма