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В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО
В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО - РИА Новости Крым, 27.12.2022
В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО
В память о выпускнике Юридического института Севастопольского государственного университета Никите Максименко навали учебный зал судебных заседаний в вузе. Об... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T17:57
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В память о выпускнике Юридического института Севастопольского государственного университета Никите Максименко навали учебный зал судебных заседаний в вузе. Об этом сообщили в пресс-службе университета.Севастополь простился с Никитой Максименко в мае уходящего года. Вместе с еще двумя разведчиками парень погиб в ходе спецоперации на Украине в боях за остров Змеиный. Разведчик-санитар (водолаз), Никита участвовал в СВО с самого начала и успел спасти нескольких сослуживцев. Среди них – офицер, упавший за борт подбитого байрактаром катера, и двое тяжелораненых бойцов, которых он нес на себе почти километр. В госпитале удивились: одному из них, с ранением в сонную артерию, Максименко сделал перевязку, с которой боец сутки смог продержаться и выжил.В память о герое теперь назван учебный зал судебных заседаний Юридического института, где он учился до службы. Отмечается, что соответствующее обращение выпускников-однокурсников Никиты Максименко поддержал Ученый совет СевГУ и ректор Владимир Нечаев.В августе стало известно, что один из парков в Севастополе назовут именем героя СВО, погибшего на крейсере "Москва". А также улицы будут получать имена героев спецоперации России на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фото Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
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севастополь, сво, общество, новости крыма
В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО

Именем погибшего героя СВО в Севастополе назван учебный зал Юридического института

17:57 27.12.2022 (обновлено: 18:00 27.12.2022)
 
© Пресс-служба СевГУГерой СВО, разведчик Никита Максименко
Герой СВО, разведчик Никита Максименко
© Пресс-служба СевГУ
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В память о выпускнике Юридического института Севастопольского государственного университета Никите Максименко навали учебный зал судебных заседаний в вузе. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Севастополь простился с Никитой Максименко в мае уходящего года. Вместе с еще двумя разведчиками парень погиб в ходе спецоперации на Украине в боях за остров Змеиный.
Разведчик-санитар (водолаз), Никита участвовал в СВО с самого начала и успел спасти нескольких сослуживцев. Среди них – офицер, упавший за борт подбитого байрактаром катера, и двое тяжелораненых бойцов, которых он нес на себе почти километр. В госпитале удивились: одному из них, с ранением в сонную артерию, Максименко сделал перевязку, с которой боец сутки смог продержаться и выжил.
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"В тот трагический день Никита после первого ракетно-бомбового удара неприятеля, рискуя собой, вынес с поля боя пятерых раненых сослуживцев... Но когда Никита вытаскивал очередного раненого товарища, следующий удар противника прервал его жизнь", – рассказали в СевГУ.
В память о герое теперь назван учебный зал судебных заседаний Юридического института, где он учился до службы. Отмечается, что соответствующее обращение выпускников-однокурсников Никиты Максименко поддержал Ученый совет СевГУ и ректор Владимир Нечаев.
В августе стало известно, что один из парков в Севастополе назовут именем героя СВО, погибшего на крейсере "Москва". А также улицы будут получать имена героев спецоперации России на Украине.
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