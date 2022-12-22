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Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха
Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха
Звезду Героя России вручил командующий Черноморским флотом семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T15:27
2022-12-22T15:27
2022-12-22T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Звезду Героя России вручил командующий Черноморским флотом семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В ходе торжественной церемонии Аксенов назвал Владислава Дорохина "героем всех крымчан" и подчеркнул, что Россия живет и побеждает благодаря людям, которые на деле доказали свою любовь и преданность Родине.Подвиг Владислава ДорохинаКрымский морпех 810-й роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владисла Дорохин погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка на Донбассе. Разведка морских пехотинцев попала под обстрел. БТР, в котором находился Владислав, подбили, а всех находящихся внутри солдат ранили. Из бортового оружия Дорохин уничтожил 10 противников и прикрыл отход товарищей. Израсходовав боекомплект и попав в окружение, взорвал себя двумя гранатами, уничтожив при этом несколько националистов. Посмертно был представлен к званию Героя России.Память о героеПамятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину открыли в Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова. В церемонии приняли участие власти города и республики. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил родителей погибшего воина за воспитание сына и сообщил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея АврамченкоЧетверть школ Крыма носят имена героев – АксеновПутин: Россия будет идти вперед и никому не даст очернить своих героев
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Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха
Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего морпеха из Крыма Владислава Дорохина
15:27 22.12.2022 (обновлено: 15:47 22.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Звезду Героя России вручил командующий Черноморским флотом семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В ходе торжественной церемонии Аксенов назвал Владислава Дорохина "героем всех крымчан" и подчеркнул, что Россия живет и побеждает благодаря людям, которые на деле доказали свою любовь и преданность Родине.
"Таким был Владислав Александрович, Герой России, герой всех крымчан и своей семьи. Вечная память и вечная слава нашим ребятам, тем, кому Россия обязана своим существованием. Сегодня золотую звезду Героя России семье Владислава Александровича вручил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов", - сказал Аксенов.
Подвиг Владислава Дорохина
Крымский морпех 810-й роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владисла Дорохин погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка на Донбассе. Разведка морских пехотинцев попала под обстрел. БТР, в котором находился Владислав, подбили, а всех находящихся внутри солдат ранили. Из бортового оружия Дорохин уничтожил 10 противников и прикрыл отход товарищей. Израсходовав боекомплект и попав в окружение, взорвал себя двумя гранатами, уничтожив при этом несколько националистов. Посмертно был представлен к званию Героя России.
Памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину открыли
в Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова. В церемонии приняли участие власти города и республики. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил родителей погибшего воина за воспитание сына и сообщил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.
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