https://crimea.ria.ru/20221222/komanduyuschiy-chf-vruchil-zvezdu-geroya-seme-pogibshego-krymskogo-morpekha-1126079604.html

Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха

Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха

Звезду Героя России вручил командующий Черноморским флотом семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T15:27

2022-12-22T15:27

2022-12-22T15:47

крым

сво

симферополь

сергей аксенов

новости крыма

владислав дорохин

виктор соколов

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125900556_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_8d911f113d4e67ab6fabada2b40fe32f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Звезду Героя России вручил командующий Черноморским флотом семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В ходе торжественной церемонии Аксенов назвал Владислава Дорохина "героем всех крымчан" и подчеркнул, что Россия живет и побеждает благодаря людям, которые на деле доказали свою любовь и преданность Родине.Подвиг Владислава ДорохинаКрымский морпех 810-й роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владисла Дорохин погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка на Донбассе. Разведка морских пехотинцев попала под обстрел. БТР, в котором находился Владислав, подбили, а всех находящихся внутри солдат ранили. Из бортового оружия Дорохин уничтожил 10 противников и прикрыл отход товарищей. Израсходовав боекомплект и попав в окружение, взорвал себя двумя гранатами, уничтожив при этом несколько националистов. Посмертно был представлен к званию Героя России.Память о героеПамятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину открыли в Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова. В церемонии приняли участие власти города и республики. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил родителей погибшего воина за воспитание сына и сообщил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея АврамченкоЧетверть школ Крыма носят имена героев – АксеновПутин: Россия будет идти вперед и никому не даст очернить своих героев

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сво, симферополь, сергей аксенов, новости крыма, владислав дорохин, виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, общество