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В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея Аврамченко
В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея Аврамченко - РИА Новости Крым, 16.12.2022
В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея Аврамченко
В симферопольской школе № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО кавалере ордена Мужества Алексее... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. В симферопольской школе № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО кавалере ордена Мужества Алексее Аврамченко.Гвардии полковник Алексей Аврамченко родился в 1970 году, учился в симферопольской школе № 40, затем — Высшее военно-политическое строительное училище в Симферополе, до 2017 года служил в Крыму. В военной академии Минобороны получил специальности журналиста и юриста. Был замкомандира знаменитой 136-й отельной гвардейской мотострелковой бригады в Дагестане. Затем — замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Волгограда. С февраля 2022 года принимал участие в СВО.Обозреватель газеты "Крымская правда" Людмила Обуховская помнит Алексея школьником, который всерьез интересовался биологией и лишь за три месяца до окончания школы принял решение стать военным.Замкомроты почетного караула мемориального комплекса на Мамаевом кургане, Григорий Лазарев – бывший подчиненный Аврамченко, приехал на торжественную церемонию из Волгограда.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть школ Крыма носят имена героев — АксеновИменем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в СевастополеВ Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фотоВ Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
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В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея Аврамченко
Памятную доску герою СВО гвардии полковнику Алексею Аврамченко открыли в Симферополе
12:42 16.12.2022 (обновлено: 13:53 16.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. В симферопольской школе № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО кавалере ордена Мужества Алексее Аврамченко.
Гвардии полковник Алексей Аврамченко родился в 1970 году, учился в симферопольской школе № 40, затем — Высшее военно-политическое строительное училище в Симферополе, до 2017 года служил в Крыму. В военной академии Минобороны получил специальности журналиста и юриста. Был замкомандира знаменитой 136-й отельной гвардейской мотострелковой бригады в Дагестане. Затем — замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Волгограда. С февраля 2022 года принимал участие в СВО.
"Мы не можем вернуть человека, но мы можем сохранить память о таких ребятах, как Алексей Юрьевич и многих других, которые сегодня на фронте отдали жизни за достижение целей специальной военной операции, — сказал на торжественной церемонии глава республики Сергей Аксенов. — Ребята для выполнения задачи готовы идти до конца, невзирая на любые опасности. Каждый, кто сегодня находится в рядах вооруженных сил, участвуют в СВО – настоящие герои. Наша задача — сделать так, чтобы их подвиг был совершен не зря, а память о них — увековечена".
Обозреватель газеты "Крымская правда" Людмила Обуховская помнит Алексея школьником, который всерьез интересовался биологией и лишь за три месяца до окончания школы принял решение стать военным.
"Это был чудесный мальчик, воспитанный, эрудированный. Он очень любил всё живое, увлекался биологией. Но стал военным, как человек с крепким характером и большой жизненной ответственностью. К сожалению, таких мы сейчас теряем — настоящих мужчин, лучших из лучших. Встающим первыми на защиту Родины от нацистской нечисти. И мы все очень, конечно, глубоко скорбим", — поделилась с РИА Новости Крым Людмила Анатольевна.
Замкомроты почетного караула мемориального комплекса на Мамаевом кургане, Григорий Лазарев – бывший подчиненный Аврамченко, приехал на торжественную церемонию из Волгограда.
"Алексей Юрьевич – Грамотный руководитель, поддерживал и наставлял. Весь личный состав его очень уважал. Нам очень его не хватает. Настоящий пример боевого офицера. Настоящий защитник, настоящий герой", — сказал он.
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