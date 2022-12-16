https://crimea.ria.ru/20221216/v-simferopole-uvekovechili-pamyat-geroya-svo-polkovnika-alekseya-avramchenko-1125932288.html

В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея Аврамченко

В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея Аврамченко - РИА Новости Крым, 16.12.2022

В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея Аврамченко

В симферопольской школе № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО кавалере ордена Мужества Алексее... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T12:42

2022-12-16T12:42

2022-12-16T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. В симферопольской школе № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО кавалере ордена Мужества Алексее Аврамченко.Гвардии полковник Алексей Аврамченко родился в 1970 году, учился в симферопольской школе № 40, затем — Высшее военно-политическое строительное училище в Симферополе, до 2017 года служил в Крыму. В военной академии Минобороны получил специальности журналиста и юриста. Был замкомандира знаменитой 136-й отельной гвардейской мотострелковой бригады в Дагестане. Затем — замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Волгограда. С февраля 2022 года принимал участие в СВО.Обозреватель газеты "Крымская правда" Людмила Обуховская помнит Алексея школьником, который всерьез интересовался биологией и лишь за три месяца до окончания школы принял решение стать военным.Замкомроты почетного караула мемориального комплекса на Мамаевом кургане, Григорий Лазарев – бывший подчиненный Аврамченко, приехал на торжественную церемонию из Волгограда.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть школ Крыма носят имена героев — АксеновИменем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в СевастополеВ Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фотоВ Алуште увековечат память погибших в СВО горожан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, сво, новости крыма, новости, сергей аксенов, общество