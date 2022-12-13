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Путин: Россия будет идти вперед и никому не даст очернить своих героев - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Путин: Россия будет идти вперед и никому не даст очернить своих героев
Путин: Россия будет идти вперед и никому не даст очернить своих героев - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Путин: Россия будет идти вперед и никому не даст очернить своих героев
Президент Владимир Путин в своем видеообращении по случаю 75-летия Российского общества "Знания" заявил, что Россия никому не позволит очернить и оболгать своих РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T20:04
2022-12-13T20:07
владимир путин (политик)
россия
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в своем видеообращении по случаю 75-летия Российского общества "Знания" заявил, что Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, страна будет идти вперед и решать амбициозные задачи нового времени. Российский лидер указал, что память и гордость помогут стране решать амбициозные задачи нового времени, опираясь на лучшие отечественные традиции."Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний", - сказал Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – ПутинПутин обратился к российским военным на передовойЗапад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
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владимир путин (политик), россия, политика, общество
Путин: Россия будет идти вперед и никому не даст очернить своих героев

Путин: Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев

20:04 13.12.2022 (обновлено: 20:07 13.12.2022)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в своем видеообращении по случаю 75-летия Российского общества "Знания" заявил, что Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, страна будет идти вперед и решать амбициозные задачи нового времени.
"Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России", - цитирует Путина РИА Новости.
Российский лидер указал, что память и гордость помогут стране решать амбициозные задачи нового времени, опираясь на лучшие отечественные традиции.
"Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний", - сказал Владимир Путин.
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