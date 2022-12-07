Рейтинг@Mail.ru
Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221207/rossiya-budet-zaschischat-sebya-vsemi-imeyuschimisya-sredstvami--putin-1125736866.html
Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин
Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин
В отстаивании своих национальных интересов Россия ориентируется, прежде всего, на мирные средства, но при необходимости будет защищать себя всеми имеющимися... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T17:26
2022-12-07T17:26
владимир путин (политик)
россия
политика
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124891912_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_0478a863c5773567a8466bb746cacf61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В отстаивании своих национальных интересов Россия ориентируется, прежде всего, на мирные средства, но при необходимости будет защищать себя всеми имеющимися средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124891912_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f5f7c949e3644ba1e9cfa6303a9a431d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, политика, специальная военная операция рф на украине
Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин

Путин: Россия будет защищать себя всеми имеющимися в ее распоряжении средствами

17:26 07.12.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В отстаивании своих национальных интересов Россия ориентируется, прежде всего, на мирные средства, но при необходимости будет защищать себя всеми имеющимися средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем это делать разными способами и средствами. Прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства. Но если ничего другого не остается, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", – сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
 
Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России
17:26Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин
16:53"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым
16:43Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году
16:22В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов
15:51На Крымском мосту увеличат количество досмотровых комплексов
15:41В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
15:27Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму
15:05Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен
14:45Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан
14:22В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ
14:16Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях
14:05На Керченской переправе скопилось более трехсот машин
13:58Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы
13:48Троих крымчан осудили за грабеж в курортной Феодосии
13:47Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ
13:36Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
13:31Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену
13:25Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год
13:19В Ялте восстановят Царскую тропу
Лента новостейМолния