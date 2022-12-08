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Путин обратился к российским военным на передовой - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Путин обратился к российским военным на передовой
Путин обратился к российским военным на передовой - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Путин обратился к российским военным на передовой
Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России обратился к находящимся на передовой военнослужащим и назвал их... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T14:10
2022-12-08T14:10
владимир путин (политик)
общество
специальная военная операция рф на украине
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России обратился к находящимся на передовой военнослужащим и назвал их героями.Путин отметил, что российские военнослужащие, участвующие сегодня в специальной военной операции, "с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу".Награда для героевТоржественная церемония вручения наград прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Она приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.Звание Героя России присвоено заместителю начальника штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ полковнику Сергею Белозерову, командиру роты специального назначения 785 отдельного отряда специального назначения 10 отдельной бригады специального назначения Южного военного округа майору Александру Волкову, старшему летчику-испытателю Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковнику Сергею Демьяненко, заместителю командира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майору Борису Дудко, командиру 7 отдельного гвардейского мотострелкового полка 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа подполковнику Александру Завадскому.Высокую награду из рук президента также получат заместитель командира 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ подполковник Сергей Иштуганов, механик-водитель разведвзвода 175 разведбатальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ефрейтор Давид Малыйкин, командир мотострелковой роты 200 отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота капитан Павел Семенко, заместитель начальника 929 государственного летно-испытательного центра Минобороны полковник Максим Стефанов, заместитель командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе 56 гвардейского десантно-штурмовой полка 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Денис Скакуновский.Звания Героя РФ и почетного звания "Летчик - космонавт РФ" были удостоены космонавты-испытатели из отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина" Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков.Еще по теме:Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимымПогибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в КрымуГерои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир путин (политик), общество, специальная военная операция рф на украине, россия
Путин обратился к российским военным на передовой

Путин обратился к военным РФ на передовой: для меня и всех граждан каждый из вас – герой

14:10 08.12.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ Владимир Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России обратился к находящимся на передовой военнослужащим и назвал их героями.
"Искренне благодарю вас за службу отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой – для меня, для всех наших сограждан каждый из вас – герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки", – сказал глава государства.
Путин отметил, что российские военнослужащие, участвующие сегодня в специальной военной операции, "с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 17:26
Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин
Награда для героев
Торжественная церемония вручения наград прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Она приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.
Звание Героя России присвоено заместителю начальника штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ полковнику Сергею Белозерову, командиру роты специального назначения 785 отдельного отряда специального назначения 10 отдельной бригады специального назначения Южного военного округа майору Александру Волкову, старшему летчику-испытателю Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковнику Сергею Демьяненко, заместителю командира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майору Борису Дудко, командиру 7 отдельного гвардейского мотострелкового полка 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа подполковнику Александру Завадскому.
Президент РФ Владимир Путин встретился с дочерью Героя России О. Кочуры
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Высокую награду из рук президента также получат заместитель командира 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ подполковник Сергей Иштуганов, механик-водитель разведвзвода 175 разведбатальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ефрейтор Давид Малыйкин, командир мотострелковой роты 200 отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота капитан Павел Семенко, заместитель начальника 929 государственного летно-испытательного центра Минобороны полковник Максим Стефанов, заместитель командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе 56 гвардейского десантно-штурмовой полка 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Денис Скакуновский.
Звания Героя РФ и почетного звания "Летчик - космонавт РФ" были удостоены космонавты-испытатели из отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина" Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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