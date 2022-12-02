https://crimea.ria.ru/20221202/putin-poruchil-obespechit-ranenykh-soldat-vsem-neobkhodimym-1125657585.html

Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым

Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым

Всесторонняя помощь и поддержка тяжелораненых в ходе СВО солдат и офицеров должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T17:43

2022-12-02T17:43

2022-12-02T17:43

владимир путин (политик)

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Всесторонняя помощь и поддержка тяжелораненых в ходе СВО солдат и офицеров должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.Президент выразил уверенность, что большинство россиян согласится с тем, что очень часто именно люди с инвалидностью показывают вдохновляющий пример силы духа и воли.Также Путин поручил для помощи всем категориям граждан с особенностями здоровья активно использовать возможности отечественных высокотехнологичных отраслей."Современные решения, разработки позволяют смягчить или даже почти полностью компенсировать, убрать физические ограничения, с которыми сталкивается человек. Существенно повысить качество его жизни вполне возможно. Рассчитываю, что наши ученые, разработчики, биотехнологи, инженерные команды – а в этих сферах нам, безусловно, есть чем гордиться – также внесут здесь свой заметный вклад", - подытожил он.

https://crimea.ria.ru/20221121/putin-podpisal-zakon-o-statuse-veteranov-dlya-dobrovoltsev-uchastnikov-svo-1125483387.html

https://crimea.ria.ru/20221115/vyplaty-ranenym-voennym-v-krymu-komu-polozheno-i-kak-poluchit-1125370965.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, здравоохранение в россии