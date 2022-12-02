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Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым
Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым
Всесторонняя помощь и поддержка тяжелораненых в ходе СВО солдат и офицеров должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T17:43
2022-12-02T17:43
владимир путин (политик)
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Всесторонняя помощь и поддержка тяжелораненых в ходе СВО солдат и офицеров должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.Президент выразил уверенность, что большинство россиян согласится с тем, что очень часто именно люди с инвалидностью показывают вдохновляющий пример силы духа и воли.Также Путин поручил для помощи всем категориям граждан с особенностями здоровья активно использовать возможности отечественных высокотехнологичных отраслей."Современные решения, разработки позволяют смягчить или даже почти полностью компенсировать, убрать физические ограничения, с которыми сталкивается человек. Существенно повысить качество его жизни вполне возможно. Рассчитываю, что наши ученые, разработчики, биотехнологи, инженерные команды – а в этих сферах нам, безусловно, есть чем гордиться – также внесут здесь свой заметный вклад", - подытожил он.
https://crimea.ria.ru/20221121/putin-podpisal-zakon-o-statuse-veteranov-dlya-dobrovoltsev-uchastnikov-svo-1125483387.html
https://crimea.ria.ru/20221115/vyplaty-ranenym-voennym-v-krymu-komu-polozheno-i-kak-poluchit-1125370965.html
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владимир путин (политик), общество, здравоохранение в россии
Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым

Путин: раненые солдаты должны быть обеспечены всем для реабилитации и восстановления

17:43 02.12.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРаненые солдаты в госпитале Симферополя
Раненые солдаты в госпитале Симферополя - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Всесторонняя помощь и поддержка тяжелораненых в ходе СВО солдат и офицеров должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.
"Они должны быть обеспечены – причем на качественном современном уровне – всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления. Эти люди – настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои, с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача выполнить свой долг перед ними", - подчеркнул Путин.
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Также Путин поручил для помощи всем категориям граждан с особенностями здоровья активно использовать возможности отечественных высокотехнологичных отраслей.
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"Современные решения, разработки позволяют смягчить или даже почти полностью компенсировать, убрать физические ограничения, с которыми сталкивается человек. Существенно повысить качество его жизни вполне возможно. Рассчитываю, что наши ученые, разработчики, биотехнологи, инженерные команды – а в этих сферах нам, безусловно, есть чем гордиться – также внесут здесь свой заметный вклад", - подытожил он.
 
Владимир Путин (политик)ОбществоЗдравоохранение в России
 
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Заголовок открываемого материала
17:55Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
17:43Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым
17:23Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин
17:10Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической
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