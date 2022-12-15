https://crimea.ria.ru/20221215/v-simferopole-uvekovechili-imya-pogibshego-geroya-rossii-1125907158.html

В Симферополе увековечили имя погибшего Героя России

В Симферополе увековечили имя погибшего Героя России - РИА Новости Крым, 15.12.2022

В Симферополе увековечили имя погибшего Героя России

В Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова открыли памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину. Об этом в своем РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T13:47

2022-12-15T13:47

2022-12-15T13:49

крым

сво

симферополь

сергей аксенов

общество

новости крыма

образование в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125900556_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_8d911f113d4e67ab6fabada2b40fe32f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова открыли памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Память и благодарность"Владислав Александрович проявил мужество и отвагу, погиб, спасая своих раненых товарищей. Он сделал единственно правильный выбор, достойный настоящего воина, настоящего россиянина. За свой героизм был посмертно награжден государственными наградами: званием Герой России и Орденом мужества", - написал Аксенов.За воспитание Героя глава региона поблагодарил родителей погибшего воина, а также отметил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.Подвиг ГерояКрымский морпех 810-й роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владисла Дорохин погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка на Донбассе. Разведка морских пехотинцев попала под обстрел. БТР, в котором находился Владислав, подбили, всех, кто был внутри, ранили. Из бортового оружия Владислав уничтожил 10 противников и прикрыл отход товарищей. Израсходовав боекомплект и попав в окружение взорвал себя двумя гранатами, уничтожив и несколько националистов. Представлен к званию Героя России Посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть школ Крыма носят имена героев - АксеновВ Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фотоВ Алуште увековечат память погибших в СВО горожан

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сво, симферополь, сергей аксенов, общество, новости крыма, образование в крыму и севастополе