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В Симферополе увековечили имя погибшего Героя России
В Симферополе увековечили имя погибшего Героя России - РИА Новости Крым, 15.12.2022
В Симферополе увековечили имя погибшего Героя России
В Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова открыли памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину. Об этом в своем РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T13:47
2022-12-15T13:47
2022-12-15T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова открыли памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Память и благодарность"Владислав Александрович проявил мужество и отвагу, погиб, спасая своих раненых товарищей. Он сделал единственно правильный выбор, достойный настоящего воина, настоящего россиянина. За свой героизм был посмертно награжден государственными наградами: званием Герой России и Орденом мужества", - написал Аксенов.За воспитание Героя глава региона поблагодарил родителей погибшего воина, а также отметил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.Подвиг ГерояКрымский морпех 810-й роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владисла Дорохин погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка на Донбассе. Разведка морских пехотинцев попала под обстрел. БТР, в котором находился Владислав, подбили, всех, кто был внутри, ранили. Из бортового оружия Владислав уничтожил 10 противников и прикрыл отход товарищей. Израсходовав боекомплект и попав в окружение взорвал себя двумя гранатами, уничтожив и несколько националистов. Представлен к званию Героя России Посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть школ Крыма носят имена героев - АксеновВ Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фотоВ Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
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В Симферополе увековечили имя погибшего Героя России
В гимназии №1 в Симферополе торжественно открыли памятную доску в честь Героя России
13:47 15.12.2022 (обновлено: 13:49 15.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова открыли памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Память и благодарность
"Владислав Александрович проявил мужество и отвагу, погиб, спасая своих раненых товарищей. Он сделал единственно правильный выбор, достойный настоящего воина, настоящего россиянина. За свой героизм был посмертно награжден государственными наградами: званием Герой России и Орденом мужества", - написал Аксенов.
За воспитание Героя глава региона поблагодарил родителей погибшего воина, а также отметил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.
Подвиг Героя
Крымский морпех 810-й роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владисла Дорохин погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка на Донбассе. Разведка морских пехотинцев попала под обстрел. БТР, в котором находился Владислав, подбили, всех, кто был внутри, ранили. Из бортового оружия Владислав уничтожил 10 противников и прикрыл отход товарищей. Израсходовав боекомплект и попав в окружение взорвал себя двумя гранатами, уничтожив и несколько националистов. Представлен к званию Героя России Посмертно.
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