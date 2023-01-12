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В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО
В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО
До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T19:06
2023-01-12T19:55
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Член Общественной палаты Республики Крым Ибраим Ширин
Член Общественной палаты Республики Крым Ибраим Ширин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член Общественной палаты Республики Крым, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин."Очень много ребят уходят на спецоперацию, они действительно нуждаются в нашем внимании. А погибших мы должны не просто помнить, а ставить их имена во главу угла, как в рамках патриотического воспитания, так и для понимания, что кто-то отдал свою жизнь за твое будущее, ради будущего твоих детей и последующих поколений", - убежден эксперт.По словам Ширина, создание памятников и мемориальных досок с именами павших бойцов необходимо как для родственников военнослужащих, так и для соотечественников. "Люди приходят сами, предлагают помощь и свое участие. Кто-то говорит: "У меня в огороде растут розы. Я готов привезти и пересадить их", другие готовы работать руками, крымские ковщики делают оградки красивые и дарят их, что говорит о многом. Прежде всего об осознании того, что происходит на территории сопредельного государства и новых регионов России. Если люди это понимают, значит, мы как страна идем в правильном направлении", - убежден он.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняВ Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея АврамченкоВ Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации
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крым, сво, общество, ибраим ширин, общественная палата крыма, новости крыма
В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО

Член Общественной палаты Ширин: в Крыму в 2023 году увековечат память еще 20 героев СВО

19:06 12.01.2023 (обновлено: 19:55 12.01.2023)
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюВ селе Новосельское Черноморского района открыли памятную доску герою СВО Александру Иванкову
В селе Новосельское Черноморского района открыли памятную доску герою СВО Александру Иванкову
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член Общественной палаты Республики Крым, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин.
Член Общественной палаты Республики Крым Ибраим Ширин
19:06
"Очень много ребят уходят на спецоперацию, они действительно нуждаются в нашем внимании. А погибших мы должны не просто помнить, а ставить их имена во главу угла, как в рамках патриотического воспитания, так и для понимания, что кто-то отдал свою жизнь за твое будущее, ради будущего твоих детей и последующих поколений", - убежден эксперт.
По словам Ширина, создание памятников и мемориальных досок с именами павших бойцов необходимо как для родственников военнослужащих, так и для соотечественников.
"Люди приходят сами, предлагают помощь и свое участие. Кто-то говорит: "У меня в огороде растут розы. Я готов привезти и пересадить их", другие готовы работать руками, крымские ковщики делают оградки красивые и дарят их, что говорит о многом. Прежде всего об осознании того, что происходит на территории сопредельного государства и новых регионов России. Если люди это понимают, значит, мы как страна идем в правильном направлении", - убежден он.
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