https://crimea.ria.ru/20230112/v-krymu-planiruyut-uvekovechit-pamyat-esche-20-pogibshikh-geroev-svo-1126371203.html

В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО

В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2023

В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО

До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T19:06

2023-01-12T19:06

2023-01-12T19:55

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Член Общественной палаты Республики Крым Ибраим Ширин Член Общественной палаты Республики Крым Ибраим Ширин audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член Общественной палаты Республики Крым, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин."Очень много ребят уходят на спецоперацию, они действительно нуждаются в нашем внимании. А погибших мы должны не просто помнить, а ставить их имена во главу угла, как в рамках патриотического воспитания, так и для понимания, что кто-то отдал свою жизнь за твое будущее, ради будущего твоих детей и последующих поколений", - убежден эксперт.По словам Ширина, создание памятников и мемориальных досок с именами павших бойцов необходимо как для родственников военнослужащих, так и для соотечественников. "Люди приходят сами, предлагают помощь и свое участие. Кто-то говорит: "У меня в огороде растут розы. Я готов привезти и пересадить их", другие готовы работать руками, крымские ковщики делают оградки красивые и дарят их, что говорит о многом. Прежде всего об осознании того, что происходит на территории сопредельного государства и новых регионов России. Если люди это понимают, значит, мы как страна идем в правильном направлении", - убежден он.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняВ Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея АврамченкоВ Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации

https://crimea.ria.ru/20221222/komanduyuschiy-chf-vruchil-zvezdu-geroya-seme-pogibshego-krymskogo-morpekha-1126079604.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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