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В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации
В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации - РИА Новости Крым, 25.01.2023
В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации
В Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T07:02
2023-01-25T07:02
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов."В Керчи они названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В Симферополе — в честь Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова. В городе Щелкино Ленинского района появилась улица имени Даниила Ткаченко, а в Сакском районе — имени Василия Горгуленко", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, в селе Перевальное Симферопольского района улице присвоено имя Антона Семенога, в селе Краснолесье — Игоря Байрак, а в селе Партизанское улицы названы в честь Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в СевастополеВ Евпатории появится сквер памяти героев спецоперацииПамятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
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РИА Новости Крым
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96
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владимир константинов, крым, сво, новости крыма, керчь, симферополь, саки, симферопольский район
В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации

Константинов: в Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации

07:02 25.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь. Улицы старого города
Симферополь. Улицы старого города - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
"В Керчи они названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В Симферополе — в честь Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова. В городе Щелкино Ленинского района появилась улица имени Даниила Ткаченко, а в Сакском районе — имени Василия Горгуленко", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Перевальное Симферопольского района улице присвоено имя Антона Семенога, в селе Краснолесье — Игоря Байрак, а в селе Партизанское улицы названы в честь Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева.
"Эти люди проявили высшую степень мужества и отваги, отдали свои жизни за Родину, за наше мирное небо. Для нас они — настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах спецоперации, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям", - заверил он.
В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.
В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.
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Владимир КонстантиновКрымСВОНовости КрымаКерчьСимферопольСакиСимферопольский район
 
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