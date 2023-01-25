https://crimea.ria.ru/20230125/v-krymu-13-ulits-nosyat-imena-pogibshikh-uchastnikov-spetsoperatsii-1126556130.html
В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации
В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации - РИА Новости Крым, 25.01.2023
В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации
В Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T07:02
2023-01-25T07:02
2023-01-25T07:02
владимир константинов
крым
сво
новости крыма
керчь
симферополь
саки
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453476_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb8ca10c4877d932c433ba988d16aaad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов."В Керчи они названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В Симферополе — в честь Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова. В городе Щелкино Ленинского района появилась улица имени Даниила Ткаченко, а в Сакском районе — имени Василия Горгуленко", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, в селе Перевальное Симферопольского района улице присвоено имя Антона Семенога, в селе Краснолесье — Игоря Байрак, а в селе Партизанское улицы названы в честь Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в СевастополеВ Евпатории появится сквер памяти героев спецоперацииПамятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
крым
керчь
симферополь
саки
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453476_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4d787689fa8f7e09eb304351ec29286b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, крым, сво, новости крыма, керчь, симферополь, саки, симферопольский район
В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации
Константинов: в Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
"В Керчи они названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В Симферополе — в честь Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова. В городе Щелкино Ленинского района появилась улица имени Даниила Ткаченко, а в Сакском районе — имени Василия Горгуленко", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Перевальное Симферопольского района улице присвоено имя Антона Семенога, в селе Краснолесье — Игоря Байрак, а в селе Партизанское улицы названы в честь Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева.
"Эти люди проявили высшую степень мужества и отваги, отдали свои жизни за Родину, за наше мирное небо. Для нас они — настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах спецоперации, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям", - заверил он.
В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску
в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов
. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил
семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.
В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев
. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут
мемориал и построят часовню в память о героях.
Читайте также на РИА Новости Крым: