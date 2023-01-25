https://crimea.ria.ru/20230125/v-krymu-13-ulits-nosyat-imena-pogibshikh-uchastnikov-spetsoperatsii-1126556130.html

В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации

В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации - РИА Новости Крым, 25.01.2023

В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации

В Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T07:02

2023-01-25T07:02

2023-01-25T07:02

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 13 улиц названы в честь погибших участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов."В Керчи они названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В Симферополе — в честь Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова. В городе Щелкино Ленинского района появилась улица имени Даниила Ткаченко, а в Сакском районе — имени Василия Горгуленко", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, в селе Перевальное Симферопольского района улице присвоено имя Антона Семенога, в селе Краснолесье — Игоря Байрак, а в селе Партизанское улицы названы в честь Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в СевастополеВ Евпатории появится сквер памяти героев спецоперацииПамятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев

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саки

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, сво, новости крыма, керчь, симферополь, саки, симферопольский район