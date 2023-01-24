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Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
В Севастополе появится новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции. Предварительно стоимость монумента РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T08:23
2023-01-24T08:23
2023-01-24T08:23
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севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе появится новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции. Предварительно стоимость монумента оценивается в 10 млн рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил автор концепции мемориала, председатель организации "Блокпост Севастополь" Иван Крыжанивский.Жезл, автомат и бинокльПамятник появится недалеко от поворота на село Первомайское, там, где в 2014-м в дни "Крымской весны" размещался блокпост "Шайба". Иван Крыжанивский был его командиром.Сейчас для будущего мемориала уже благоустроили площадку – работы провели частично на собственные средства и деньги гранта, который выиграла организация. Памятник должны установить к 10-й годовщине февральских событий в Севастополе и Крыму - в 2024 году.Предварительно стоимость монумента Крыжанивский оценивает в 10 млн рублей. "Пока рано об этом говорить – нет сметы, это приблизительно", отметил он. Но какими будут фигуры воинов, он, как автор концепции, уже знает: один будет с автоматом, другой с биноклем, третий с жезлом.Элементы будущего памятника будут изготавливать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, уточнил он. Как защищали Севастополь в феврале 2014"Шайба" – один из семи блокпостов, работавших в период "Крымской весны" в 2014 году на подступах к Севастополю. Шесть других – "Верхнесадовое", "Бельбек", "Орловский мост", "Терновка", "Гончарное", "Фронтовое" – взяли названия преимущественно от близлежащих сел.Места выбирались неслучайно. "Здесь проходили секторы обороны во время Великой Отечественной войны", – объясняет председатель исполкома общественного движения "Блокпост Севастополь" Андрей Ситников.С тех пор ежегодно к годовщине февральских событий 2014 года над бывшим блокпостом "Верхнесадовое", на самой высокой точке Бельбекской долины – вершине горы Кара-Тау – участники отрядов самообороны устанавливают российский триколор.Севастопольская региональная общественная организация "Блокпост Севастополь" была учреждена в июле 2014 года командирами отрядов семи блокпостов. Председателем был избран Олег Головань, начальник блокпоста "Верхнесадовое". После 2020 года часть лидеров самообороны учредила общественное движение "Блокпост Севастополь", другая – новую общественную организацию с одноименным названием, председателем которой стал Иван Крыжанивский.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут мемориал и часовня в память о погибших в спецоперации В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
https://crimea.ria.ru/20210422/V-Sevastopole-otkryli-pamyatnik-stoletiyu-Grazhdanskoy-voyny-1119501217.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь
Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
Памятник участникам "Крымской весны" и героям СВО появится в Севастополе
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе появится новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции. Предварительно стоимость монумента оценивается в 10 млн рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил автор концепции мемориала, председатель организации "Блокпост Севастополь" Иван Крыжанивский.
Жезл, автомат и бинокль
Памятник появится недалеко от поворота на село Первомайское, там, где в 2014-м в дни "Крымской весны" размещался блокпост "Шайба". Иван Крыжанивский был его командиром.
Сейчас для будущего мемориала уже благоустроили площадку – работы провели частично на собственные средства и деньги гранта, который выиграла организация. Памятник должны установить к 10-й годовщине февральских событий в Севастополе и Крыму - в 2024 году.
Предварительно стоимость монумента Крыжанивский оценивает в 10 млн рублей. "Пока рано об этом говорить – нет сметы, это приблизительно", отметил он. Но какими будут фигуры воинов, он, как автор концепции, уже знает: один будет с автоматом, другой с биноклем, третий с жезлом.
"Символика такая: тот, что с жезлом – это блокпостовцы 2014 года. Не все мы были с оружием, жезлом останавливали машины. С автоматом – это добровольцы СВО. И с биноклем – это самооборона, те, кто всегда на страже города стоят... Такое было принято решение", – рассказал Крыжанивский.
Элементы будущего памятника будут изготавливать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, уточнил он.
Как защищали Севастополь в феврале 2014
"Шайба" – один из семи блокпостов, работавших в период "Крымской весны" в 2014 году на подступах к Севастополю. Шесть других – "Верхнесадовое", "Бельбек", "Орловский мост", "Терновка", "Гончарное", "Фронтовое" – взяли названия преимущественно от близлежащих сел.
Места выбирались неслучайно. "Здесь проходили секторы обороны во время Великой Отечественной войны", – объясняет председатель исполкома общественного движения "Блокпост Севастополь" Андрей Ситников.
"23 января мы были на митинге, а 24-го я приступил к формированию блокпоста – "Верхнесадовое", вместе с местными жителями. 27 января поступила вводная, чтобы "закрыть" аэродром "Бельбек", и часть людей я перевез туда. Впоследствии пришли наши "вежливые люди", появился знаменитый "Беркут". Тогда я уже возглавил блокпост "Фронтовое", это один из самых последних, нес здесь дежурство", – вспоминает Ситников.
С тех пор ежегодно к годовщине февральских событий 2014 года над бывшим блокпостом "Верхнесадовое", на самой высокой точке Бельбекской долины – вершине горы Кара-Тау – участники отрядов самообороны устанавливают российский триколор.
Севастопольская региональная общественная организация "Блокпост Севастополь" была учреждена в июле 2014 года командирами отрядов семи блокпостов. Председателем был избран Олег Головань, начальник блокпоста "Верхнесадовое". После 2020 года часть лидеров самообороны учредила общественное движение "Блокпост Севастополь", другая – новую общественную организацию с одноименным названием, председателем которой стал Иван Крыжанивский.
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