https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html

Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе

Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе

В Севастополе появится новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции. Предварительно стоимость монумента РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T08:23

2023-01-24T08:23

2023-01-24T08:23

эксклюзивы риа новости крым

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе появится новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции. Предварительно стоимость монумента оценивается в 10 млн рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил автор концепции мемориала, председатель организации "Блокпост Севастополь" Иван Крыжанивский.Жезл, автомат и бинокльПамятник появится недалеко от поворота на село Первомайское, там, где в 2014-м в дни "Крымской весны" размещался блокпост "Шайба". Иван Крыжанивский был его командиром.Сейчас для будущего мемориала уже благоустроили площадку – работы провели частично на собственные средства и деньги гранта, который выиграла организация. Памятник должны установить к 10-й годовщине февральских событий в Севастополе и Крыму - в 2024 году.Предварительно стоимость монумента Крыжанивский оценивает в 10 млн рублей. "Пока рано об этом говорить – нет сметы, это приблизительно", отметил он. Но какими будут фигуры воинов, он, как автор концепции, уже знает: один будет с автоматом, другой с биноклем, третий с жезлом.Элементы будущего памятника будут изготавливать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, уточнил он. Как защищали Севастополь в феврале 2014"Шайба" – один из семи блокпостов, работавших в период "Крымской весны" в 2014 году на подступах к Севастополю. Шесть других – "Верхнесадовое", "Бельбек", "Орловский мост", "Терновка", "Гончарное", "Фронтовое" – взяли названия преимущественно от близлежащих сел.Места выбирались неслучайно. "Здесь проходили секторы обороны во время Великой Отечественной войны", – объясняет председатель исполкома общественного движения "Блокпост Севастополь" Андрей Ситников.С тех пор ежегодно к годовщине февральских событий 2014 года над бывшим блокпостом "Верхнесадовое", на самой высокой точке Бельбекской долины – вершине горы Кара-Тау – участники отрядов самообороны устанавливают российский триколор.Севастопольская региональная общественная организация "Блокпост Севастополь" была учреждена в июле 2014 года командирами отрядов семи блокпостов. Председателем был избран Олег Головань, начальник блокпоста "Верхнесадовое". После 2020 года часть лидеров самообороны учредила общественное движение "Блокпост Севастополь", другая – новую общественную организацию с одноименным названием, председателем которой стал Иван Крыжанивский.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут мемориал и часовня в память о погибших в спецоперации В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев

https://crimea.ria.ru/20210422/V-Sevastopole-otkryli-pamyatnik-stoletiyu-Grazhdanskoy-voyny-1119501217.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь