https://crimea.ria.ru/20221119/pamyatnik-legendarnoy-korse-otkryli-v-donetske-na-allee-geroev-1125446889.html
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
В Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T16:54
2022-11-19T16:54
2022-11-19T16:55
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Качура наравне с тысячами своих земляков встала на защиту Донбасса с самого начала военного конфликта в 2014 году. Воевала жестко, бескомпромиссно, талантливо. Она имела неоспоримый авторитет в огромном мужском коллективе, отметил Пушилин."Война – дело мужское. Тем более поражает, когда женщина на войне – командир. И не просто командир, а командир реактивного артдивизиона", – подчеркнул он.Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.Президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился в Кремле с ее дочерью и передал присужденную посмертно звезду Героя России.Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-peredal-docheri-olgi-kachury-nagradu-geroya-rossii-1124844391.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
Памятник Герою России Ольге Качуре открыли в Донецке на Аллее героев
16:54 19.11.2022 (обновлено: 16:55 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Надо быть выдающейся женщиной, чтобы восемь лет успешно руководить артиллеристами. Такой была Ольга Качура – наша Корса", – написал в Telegram-канале Пушилин.
Качура наравне с тысячами своих земляков встала на защиту Донбасса с самого начала военного конфликта в 2014 году. Воевала жестко, бескомпромиссно, талантливо. Она имела неоспоримый авторитет в огромном мужском коллективе, отметил Пушилин.
"Война – дело мужское. Тем более поражает, когда женщина на войне – командир. И не просто командир, а командир реактивного артдивизиона", – подчеркнул он.
Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин лично
встретился в Кремле с ее дочерью и передал присужденную посмертно звезду Героя России.
Во время прощания
с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.