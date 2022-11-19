Рейтинг@Mail.ru
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221119/pamyatnik-legendarnoy-korse-otkryli-v-donetske-na-allee-geroev-1125446889.html
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
В Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T16:54
2022-11-19T16:55
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/13/1125446764_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_4b8b17441801c8382eea9956588c6c57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Качура наравне с тысячами своих земляков встала на защиту Донбасса с самого начала военного конфликта в 2014 году. Воевала жестко, бескомпромиссно, талантливо. Она имела неоспоримый авторитет в огромном мужском коллективе, отметил Пушилин."Война – дело мужское. Тем более поражает, когда женщина на войне – командир. И не просто командир, а командир реактивного артдивизиона", – подчеркнул он.Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.Президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился в Кремле с ее дочерью и передал присужденную посмертно звезду Героя России.Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-peredal-docheri-olgi-kachury-nagradu-geroya-rossii-1124844391.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/13/1125446764_50:0:939:667_1920x0_80_0_0_3a8ff1d1e649b83b5ba2e0ceb0d461f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев

Памятник Герою России Ольге Качуре открыли в Донецке на Аллее героев

16:54 19.11.2022 (обновлено: 16:55 19.11.2022)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПамятник Ольге Качуре открыли в Донецке на Аллее героев
Памятник Ольге Качуре открыли в Донецке на Аллее героев
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Надо быть выдающейся женщиной, чтобы восемь лет успешно руководить артиллеристами. Такой была Ольга Качура – наша Корса", – написал в Telegram-канале Пушилин.
Качура наравне с тысячами своих земляков встала на защиту Донбасса с самого начала военного конфликта в 2014 году. Воевала жестко, бескомпромиссно, талантливо. Она имела неоспоримый авторитет в огромном мужском коллективе, отметил Пушилин.
Президент РФ Владимир Путин встретился с дочерью Героя России О. Кочуры
12 октября, 16:59
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
"Война – дело мужское. Тем более поражает, когда женщина на войне – командир. И не просто командир, а командир реактивного артдивизиона", – подчеркнул он.
Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился в Кремле с ее дочерью и передал присужденную посмертно звезду Героя России.
Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис Пушилин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов
17:17Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
16:54Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
16:26В Ленобласти взорвался газопровод
15:56ВСУ вновь обстреливают Шебекино
15:43В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты
15:24Крымский мост открыли для проезда транспорта
15:05ВСУ из "Града" обстреляли школу в Брянской области
14:50Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных
14:42Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки
14:23Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, а ищет "паузы" в боях
13:57Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
13:16Историю "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык
12:59В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
12:30Захарова: ЕС заразился "аномальным вирусом" и решил изолироваться от РФ
12:02Тротил, шнур и детонатор нашли у сотрудника МЧС Украины в Скадовске
11:41В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа
11:27COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:10Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму
10:49В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
Лента новостейМолния