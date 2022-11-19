https://crimea.ria.ru/20221119/pamyatnik-legendarnoy-korse-otkryli-v-donetske-na-allee-geroev-1125446889.html

Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев

Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев

В Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T16:54

2022-11-19T16:54

2022-11-19T16:55

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Качура наравне с тысячами своих земляков встала на защиту Донбасса с самого начала военного конфликта в 2014 году. Воевала жестко, бескомпромиссно, талантливо. Она имела неоспоримый авторитет в огромном мужском коллективе, отметил Пушилин."Война – дело мужское. Тем более поражает, когда женщина на войне – командир. И не просто командир, а командир реактивного артдивизиона", – подчеркнул он.Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.Президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился в Кремле с ее дочерью и передал присужденную посмертно звезду Героя России.Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.

https://crimea.ria.ru/20221012/putin-peredal-docheri-olgi-kachury-nagradu-geroya-rossii-1124844391.html

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донецкая народная республика (днр), денис пушилин