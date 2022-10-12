Рейтинг@Mail.ru
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-peredal-docheri-olgi-kachury-nagradu-geroya-rossii-1124844391.html
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), и передал ей присужденную посмертно звезду Героя... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T16:59
2022-10-12T17:01
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124844205_0:55:3079:1787_1920x0_80_0_0_97a27739709939719615b91cb134fe91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), и передал ей присужденную посмертно звезду Героя России."Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали", - сказал Путин.О гибели Качуры в августе сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124844205_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c018a02e439038f0d00db504e0175967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России

Президент передал врученную посмертно звезду Героя России дочери Ольги Качуры из ДНР

16:59 12.10.2022 (обновлено: 17:01 12.10.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с дочерью Героя России О. Кочуры
Президент РФ Владимир Путин встретился с дочерью Героя России О. Кочуры
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), и передал ей присужденную посмертно звезду Героя России.
"Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали", - сказал Путин.
О гибели Качуры в августе сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.
Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.
 
Владимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту
17:23По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
17:03В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка
16:59Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
16:48Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе
16:24Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8
16:17Аксенов пригрозил чиновникам выговором за "отписки" гражданам
16:12Российские войска отразили семь попыток наступления ВСУ
16:00Оружие, флаг и форма НАТО: в Херсоне найден тайник бывшего сотрудника СБУ
15:56Школы Крыма могут перевести на дистант из-за ложных звонков о минировании
15:49Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
15:44В Керченском проливе увеличат количество паромов
15:31Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы
15:21Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО
15:11Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО
15:06Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года
14:51Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
14:40Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть
14:31Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках"
14:16ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным
Лента новостейМолния