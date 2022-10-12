https://crimea.ria.ru/20221012/putin-peredal-docheri-olgi-kachury-nagradu-geroya-rossii-1124844391.html
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), и передал ей присужденную посмертно звезду Героя... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T16:59
2022-10-12T16:59
2022-10-12T17:01
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), и передал ей присужденную посмертно звезду Героя России."Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали", - сказал Путин.О гибели Качуры в августе сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
Президент передал врученную посмертно звезду Героя России дочери Ольги Качуры из ДНР
16:59 12.10.2022 (обновлено: 17:01 12.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), и передал ей присужденную посмертно звезду Героя России.
"Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали", - сказал Путин.
О гибели Качуры в августе сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.
Во время прощания
с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.