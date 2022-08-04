ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой
Драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой обстреливают ВСУ
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По словам корреспондента, интенсивному обстрелу подвергается центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Он уточнил, что церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре.
О гибели Качуры в среду сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Качура являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил Качуре звание героя ДНР.
По словам корреспондента, интенсивному обстрелу подвергается центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Он уточнил, что церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре.
О гибели Качуры в среду сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Качура являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил Качуре звание героя ДНР.