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ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой
ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой - РИА Новости Крым, 04.08.2022
ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой
Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.По словам... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T11:22
2022-08-04T11:22
донецкая народная республика (днр)
происшествия
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.По словам корреспондента, интенсивному обстрелу подвергается центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Он уточнил, что церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре.О гибели Качуры в среду сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Качура являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил Качуре звание героя ДНР.
https://crimea.ria.ru/20220804/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-posmertno-polkovniku-olge-kachure-1124060046.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия, утраты
ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой

Драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой обстреливают ВСУ

11:22 04.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам корреспондента, интенсивному обстрелу подвергается центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Он уточнил, что церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре.

О гибели Качуры в среду сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Качура являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил Качуре звание героя ДНР.
Ольга Качура, командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР.
11:01
Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге Качуре
Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияУтраты
 
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