https://crimea.ria.ru/20220804/vsu-obstrelivayut-dramteatr-v-donetske-gde-prokhodit-proschanie-s-kachuroy-1124060493.html

ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой

ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой - РИА Новости Крым, 04.08.2022

ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой

Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.По словам... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T11:22

2022-08-04T11:22

2022-08-04T11:22

донецкая народная республика (днр)

происшествия

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.По словам корреспондента, интенсивному обстрелу подвергается центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Он уточнил, что церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре.О гибели Качуры в среду сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Качура являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил Качуре звание героя ДНР.

https://crimea.ria.ru/20220804/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-posmertno-polkovniku-olge-kachure-1124060046.html

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донецкая народная республика (днр), происшествия, утраты