Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах
В Крыму перевалы открыты для проезда – Крымавтодор
10:08 07.04.2025 (обновлено: 10:45 07.04.2025)
© РИА Новости КрымТрасса Симферополь -Алушта, подъем на перевал
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Движение на перевалах в Крыму по состоянию на утро понедельника осуществляется в штатном режиме, при этом на месте находится дежурная техника. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
"Ангарский, Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме, перевалы открыты. На дежурстве находятся по две единицы техники. Отложения мокрого снега на поверхности нет", - прокомментировали ситуацию в "Крымавтодоре".
Дорожное покрытие на дорогах влажное, температура на перевалах колеблется от 0 до +2 градусов, в районе Шапки Партизан температура воздуха опустилась до -1, идет мокрый снег. Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.
Диспетчерская служба предприятия работает в круглосуточном режиме, дорожники постоянно мониторят состояние дорожной сети, при необходимости будет проведена противогололедная обработка, уточнили в компании.
В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах снег. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Вечером местами на дорогах гололедица, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: