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Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах
Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах
Движение на перевалах в Крыму по состоянию на утро понедельника осуществляется в штатном режиме, при этом на месте находится дежурная техника. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T10:08
2025-04-07T10:45
ситуация на дорогах крыма
грушевский перевал
ангарский перевал
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Движение на перевалах в Крыму по состоянию на утро понедельника осуществляется в штатном режиме, при этом на месте находится дежурная техника. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Дорожное покрытие на дорогах влажное, температура на перевалах колеблется от 0 до +2 градусов, в районе Шапки Партизан температура воздуха опустилась до -1, идет мокрый снег. Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.Диспетчерская служба предприятия работает в круглосуточном режиме, дорожники постоянно мониторят состояние дорожной сети, при необходимости будет проведена противогололедная обработка, уточнили в компании.В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах снег. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Вечером местами на дорогах гололедица, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пошел снегКлин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделеСильный ветер и дождь с мокрым снегом
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грушевский перевал, ангарский перевал, дороги крыма, новости крыма, крым, крымавтодор, безопасность, погода в крыму
Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах

В Крыму перевалы открыты для проезда – Крымавтодор

10:08 07.04.2025 (обновлено: 10:45 07.04.2025)
 
© РИА Новости КрымТрасса Симферополь -Алушта, подъем на перевал
Трасса Симферополь -Алушта, подъем на перевал - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Движение на перевалах в Крыму по состоянию на утро понедельника осуществляется в штатном режиме, при этом на месте находится дежурная техника. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-служба предприятия "Крымавтодор".

"Ангарский, Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме, перевалы открыты. На дежурстве находятся по две единицы техники. Отложения мокрого снега на поверхности нет", - прокомментировали ситуацию в "Крымавтодоре".

Дорожное покрытие на дорогах влажное, температура на перевалах колеблется от 0 до +2 градусов, в районе Шапки Партизан температура воздуха опустилась до -1, идет мокрый снег. Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.
Диспетчерская служба предприятия работает в круглосуточном режиме, дорожники постоянно мониторят состояние дорожной сети, при необходимости будет проведена противогололедная обработка, уточнили в компании.
В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах снег. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Вечером местами на дорогах гололедица, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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