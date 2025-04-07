https://crimea.ria.ru/20250407/sneg-v-krymu--obstanovka-na-dorogakh-i-gornykh-perevalakh-1145483585.html

Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах

Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах

Движение на перевалах в Крыму по состоянию на утро понедельника осуществляется в штатном режиме, при этом на месте находится дежурная техника. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T10:08

2025-04-07T10:08

2025-04-07T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Движение на перевалах в Крыму по состоянию на утро понедельника осуществляется в штатном режиме, при этом на месте находится дежурная техника. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Дорожное покрытие на дорогах влажное, температура на перевалах колеблется от 0 до +2 градусов, в районе Шапки Партизан температура воздуха опустилась до -1, идет мокрый снег. Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.Диспетчерская служба предприятия работает в круглосуточном режиме, дорожники постоянно мониторят состояние дорожной сети, при необходимости будет проведена противогололедная обработка, уточнили в компании.В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах снег. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Вечером местами на дорогах гололедица, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пошел снегКлин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделеСильный ветер и дождь с мокрым снегом

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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