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Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе
Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе
Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T13:43
2024-07-27T13:43
туапсе
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщил в оперативном штабе региона.Ранее власти Туапсинского района информировали о том, что примерно в 9.30 мск произошло землетрясение магнитудой в 3,7 баллов между Туапсе и Лазаревским, в 40 километрах от берега на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях не было.Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. Несмотря на то, что оба толчка были одинаковой силы, повторный на суше был менее ощутим, добавляют власти.Ранее сообщалось, что 22 июля подземные толчки ощущались в районе Сочи. А 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в ТурцииМощное землетрясение произошло у побережья ВенесуэлыВозле Фукусимы произошло землетрясение
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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туапсе, землетрясение, сейсмология, происшествия, новости, краснодарский край
Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе

Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе

13:43 27.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщил в оперативном штабе региона.
Ранее власти Туапсинского района информировали о том, что примерно в 9.30 мск произошло землетрясение магнитудой в 3,7 баллов между Туапсе и Лазаревским, в 40 километрах от берега на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях не было.
"Повторный толчок магнитудой в 3,7 баллов зафиксировали в Туапсинской районе в 11.19. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в море, между Туапсе и Лазоревским в 4,6 км от берега на глубине пять километров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. Несмотря на то, что оба толчка были одинаковой силы, повторный на суше был менее ощутим, добавляют власти.
Ранее сообщалось, что 22 июля подземные толчки ощущались в районе Сочи. А 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.
В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.
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