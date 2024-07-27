Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе
Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщил в оперативном штабе региона.
Ранее власти Туапсинского района информировали о том, что примерно в 9.30 мск произошло землетрясение магнитудой в 3,7 баллов между Туапсе и Лазаревским, в 40 километрах от берега на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях не было.
"Повторный толчок магнитудой в 3,7 баллов зафиксировали в Туапсинской районе в 11.19. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в море, между Туапсе и Лазоревским в 4,6 км от берега на глубине пять километров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. Несмотря на то, что оба толчка были одинаковой силы, повторный на суше был менее ощутим, добавляют власти.
Ранее сообщалось, что 22 июля подземные толчки ощущались в районе Сочи. А 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.
В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.
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