https://crimea.ria.ru/20240727/povtornoe-zemletryasenie-magnitudoy-37-proizoshlo-v-tuapsinskom-rayone-1139165666.html

Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе

Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Повторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе

Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T13:43

2024-07-27T13:43

2024-07-27T13:43

туапсе

землетрясение

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщил в оперативном штабе региона.Ранее власти Туапсинского района информировали о том, что примерно в 9.30 мск произошло землетрясение магнитудой в 3,7 баллов между Туапсе и Лазаревским, в 40 километрах от берега на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях не было.Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. Несмотря на то, что оба толчка были одинаковой силы, повторный на суше был менее ощутим, добавляют власти.Ранее сообщалось, что 22 июля подземные толчки ощущались в районе Сочи. А 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в ТурцииМощное землетрясение произошло у побережья ВенесуэлыВозле Фукусимы произошло землетрясение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, землетрясение, сейсмология, происшествия, новости, краснодарский край