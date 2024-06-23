https://crimea.ria.ru/20240623/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-poberezhya-venesuely-1138300634.html

Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы

Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы

У побережья венесуэльского штата Сукре произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T11:02

2024-06-23T11:02

2024-06-23T11:02

венесуэла

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происшествия

землетрясение

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. У побережья венесуэльского штата Сукре произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, очаг залегал на глубине 98 километров, толчки были зафиксированы в 03:58 по времени UTC (06:58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек.Информация о жертвах и разрушениях к этому часу не поступала.Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано ранее у берегов японской префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 50 километров. Всего толчки ощущались в 12 префектурах.Накануне о землетрясении в турецкой провинции Малатья на востоке страны сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра. Неделю назад землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Перу.13 июня замлетрясение мощностью 5,9 балла произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. В Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов.В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе – магнитудой 4,8.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определяют силу землетрясений - инфографикаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

https://crimea.ria.ru/20230406/uvidet-zemletryasenie-mozhno-v-radioteleskop-i-po-shumu-pchel-1128021719.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, в мире, происшествия, землетрясение, стихия, новости, природа