Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240623/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-poberezhya-venesuely-1138300634.html
Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы
Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы
У побережья венесуэльского штата Сукре произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T11:02
2024-06-23T11:02
венесуэла
в мире
происшествия
землетрясение
стихия
новости
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_183:1:600:236_1920x0_80_0_0_246af21babd806f6354c22630e02c88a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. У побережья венесуэльского штата Сукре произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, очаг залегал на глубине 98 километров, толчки были зафиксированы в 03:58 по времени UTC (06:58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек.Информация о жертвах и разрушениях к этому часу не поступала.Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано ранее у берегов японской префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 50 километров. Всего толчки ощущались в 12 префектурах.Накануне о землетрясении в турецкой провинции Малатья на востоке страны сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра. Неделю назад землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Перу.13 июня замлетрясение мощностью 5,9 балла произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. В Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов.В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе – магнитудой 4,8.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определяют силу землетрясений - инфографикаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
https://crimea.ria.ru/20230406/uvidet-zemletryasenie-mozhno-v-radioteleskop-i-po-shumu-pchel-1128021719.html
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_74c3a23446138cb9a8f990979597fb3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венесуэла, в мире, происшествия, землетрясение, стихия, новости, природа
Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Венесуэлы

11:02 23.06.2024
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. У побережья венесуэльского штата Сукре произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, очаг залегал на глубине 98 километров, толчки были зафиксированы в 03:58 по времени UTC (06:58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек.
Информация о жертвах и разрушениях к этому часу не поступала.
Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано ранее у берегов японской префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 50 километров. Всего толчки ощущались в 12 префектурах.
Накануне о землетрясении в турецкой провинции Малатья на востоке страны сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра. Неделю назад землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Перу.
13 июня замлетрясение мощностью 5,9 балла произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. В Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов.
В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе – магнитудой 4,8.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как определяют силу землетрясений - инфографика
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Пчела опыляет василек
6 апреля 2023, 21:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
 
ВенесуэлаВ миреПроисшествияЗемлетрясениеСтихияНовостиПрирода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе
11:02Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы
10:40Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день
10:10Мужчина упал в реку с подпорной стены в Ялте
09:36Возле Фукусимы произошло землетрясение
09:08Крымский мост: очередь выросла почти в три раза
08:57В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия
08:284 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ
08:05Святое триединство: православные празднуют Троицу
07:39Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
07:07Крымский мост: с утра воскресенья перед досмотровыми пунктами очередь
07:01Ночная атака ВСУ на регионы России: что известно
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
22:35На востоке Турции произошло землетрясение
22:05Главное за день: 22 июня
21:48Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме
21:23Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ
21:02ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина
20:47Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов
Лента новостейМолния