https://crimea.ria.ru/20240527/dva-zemletryaseniya-proizoshli-na-kamchatke--1137616186.html

Два землетрясения произошли на Камчатке

Два землетрясения произошли на Камчатке - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Два землетрясения произошли на Камчатке

Два сильных землетрясения произошли на Камчатке в понедельник. Об этом сообщают Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН и ГУ МЧС России по Камчатскому РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T09:17

2024-05-27T09:17

2024-05-27T09:18

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

землетрясение

сейсмология

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два сильных землетрясения произошли на Камчатке в понедельник. Об этом сообщают Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН и ГУ МЧС России по Камчатскому краю.По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда этого землетрясения составила 4.8. Информации о пострадавших и разрушениях нет.За несколько часов до этого в Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. По официальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов.В начале года землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано у берегов Крымского полуострова. В мае подземные толчки ощущались в кавказских предгорьях.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, камчатка, петропавловск-камчатский, землетрясение, сейсмология, происшествия, новости