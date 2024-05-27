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Два землетрясения произошли на Камчатке - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Два землетрясения произошли на Камчатке
Два землетрясения произошли на Камчатке - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Два землетрясения произошли на Камчатке
Два сильных землетрясения произошли на Камчатке в понедельник. Об этом сообщают Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН и ГУ МЧС России по Камчатскому РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T09:17
2024-05-27T09:18
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
землетрясение
сейсмология
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два сильных землетрясения произошли на Камчатке в понедельник. Об этом сообщают Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН и ГУ МЧС России по Камчатскому краю.По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда этого землетрясения составила 4.8. Информации о пострадавших и разрушениях нет.За несколько часов до этого в Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. По официальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов.В начале года землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано у берегов Крымского полуострова. В мае подземные толчки ощущались в кавказских предгорьях.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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россия, камчатка, петропавловск-камчатский, землетрясение, сейсмология, происшествия, новости
Два землетрясения произошли на Камчатке

Два землетрясения магнитудой до 5,3 произошли на Камчатке в понедельник

09:17 27.05.2024 (обновлено: 09:18 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два сильных землетрясения произошли на Камчатке в понедельник. Об этом сообщают Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН и ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Подземные толчки, силой до четырех баллов, зафиксированы в Петропавловске-Камчатском. Сейсмособытие произошло в акватории Тихого океана на глубине 44 км. Его магнитуда — 4,6", - говорится в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда этого землетрясения составила 4.8. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
За несколько часов до этого в Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. По официальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов.
В начале года землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано у берегов Крымского полуострова. В мае подземные толчки ощущались в кавказских предгорьях.
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