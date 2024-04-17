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Мощное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Мощное землетрясение произошло в Японии
Мощное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Мощное землетрясение произошло в Японии
Сильное землетрясение произошло в Японии в среду. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T17:59
2024-04-17T17:59
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в мире
землетрясение
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Японии в среду. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы на острове Сикоку в 14.14 по местному времени (17.14 по мск). Очаг залегал на глубине 41 км.Как уточнили в центре, землетрясение произошло между городами Оита с населением 448 тысяч человек и Уваджима с населением в 58 900 человек.4 апреля подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы у побережья японской Фукусимы. Землетрясение ощутили жители 19 префектур, в том числе легкое покачивание наблюдалось в Токио.Накануне сильное землетрясение произошло на Тайване. В результате пострадали больше тысячи человек. Оно стало самым мощным за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.Читайте также на РИА Новости Крым:8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмологВ Турции произошли два землетрясенияЗемлетрясение произошло в Крыму - что известно
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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япония, в мире, землетрясение, происшествия, стихия, сейсмология, новости
Мощное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии

17:59 17.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Японии в среду. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы на острове Сикоку в 14.14 по местному времени (17.14 по мск). Очаг залегал на глубине 41 км.
Как уточнили в центре, землетрясение произошло между городами Оита с населением 448 тысяч человек и Уваджима с населением в 58 900 человек.
4 апреля подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы у побережья японской Фукусимы. Землетрясение ощутили жители 19 префектур, в том числе легкое покачивание наблюдалось в Токио.
Накануне сильное землетрясение произошло на Тайване. В результате пострадали больше тысячи человек. Оно стало самым мощным за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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ЯпонияВ миреЗемлетрясениеПроисшествияСтихияСейсмологияНовости
 
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