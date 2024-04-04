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Сильное землетрясение произошло в Японии

Сильное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Сильное землетрясение произошло в Японии

Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы у побережья японской Фукусимы. Об этом информирует главное метеорологическое агентство страны, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T07:46

2024-04-04T07:46

2024-04-04T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы у побережья японской Фукусимы. Об этом информирует главное метеорологическое агентство страны, пишет РИА Новости.Очаг находился на глубине 40 километров. Угрозы цунами нет.Землетрясение ощутили жители 19 префектур, в том числе легкое покачивание наблюдалось в Токио. Информации о жертвах и разрушениях к этому часу нет.Накануне сильное землетрясение произошло на Тайване. В результате пострадали больше тысячи человек, число жертв продолжает расти.По данным главного метеорологического агентства Японии, первое землетрясение на острове магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск).Землетрясение стало самым мощным за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.Центральное информационное агентство (ЦИА) острова заявило, что серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может повториться на Тайване в ближайшие несколько суток.31 марта землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Сообщается, что подземные толчки зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени (совпадает с мск).Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на ТайванеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

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япония, фукусима, сейсмология, стихия, в мире, новости