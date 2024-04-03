https://crimea.ria.ru/20240403/podorozhayut-li-smartfony-iz-za-zemletryaseniya-na-tayvane-1136249947.html
Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване
Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване
Приостановка работы заводов ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC сама по себе серьезно не повлияет на отгрузку чипов этим производителем,... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T11:23
2024-04-03T11:23
2024-04-03T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Приостановка работы заводов ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC сама по себе серьезно не повлияет на отгрузку чипов этим производителем, однако если землетрясение привело к повреждению мощностей и оборудования, это приведет к дефициту и значительному подорожанию соответствующей продукции, в том числе смартфонов Apple. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель научного направления "Микроэлектроника" Института нанотехнологий и микроэлектроники РАН Николай Шелепин.Накануне у восточного побережья Тайваня было зарегистрировано крупнейшее за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,3 балла. Агентство Bloomberg сообщило, что TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель передовых полупроводников – эвакуирует персонал с некоторых своих заводов. Компания ведет оценку причиненного ущерба. Также отмечается, что оборудование производителей чипов крайне чувствительно к малейшим вибрациям, из-за чего в негодность могут прийти целые партии продукции.TSMC сотрудничает с Apple и Nvidia и изготавливает большинство полупроводников, которые используются в смартфонах, автомобилях и приложениях с искусственным интеллектом.При этом эксперт предположил, что давно известную высокую сейсмическую активность на Тайване специалисты учитывали при строительстве полупроводниковых заводов, чтобы при подобных катаклизмах не произошло критических повреждений заводских мощностей.Шелепин также отверг предположение, что TSMC мог бы за такой короткий срок приступить к эвакуации оборудования со своих предприятий."Это сложнейшее оборудование, его просто так не вывезешь. Оно подключено к коммуникациям, ко всему. Чтобы его вывезти, нужно полмесяца или месяц заниматься его консервацией на месте, и потом месяца два на новом месте его запускать, продувать газовые и жидкостные магистрали", - пояснил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
https://crimea.ria.ru/20240403/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-na-tayvane--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1136243695.html
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тайвань, землетрясение, мнения, николай шелепин, экономика, в мире, смартфон, новости
Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване
В случае повреждения мощностей TSMC на Тайване могут подорожать смартфоны – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Приостановка работы заводов ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC сама по себе серьезно не повлияет на отгрузку чипов этим производителем, однако если землетрясение привело к повреждению мощностей и оборудования, это приведет к дефициту и значительному подорожанию соответствующей продукции, в том числе смартфонов Apple. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал руководитель научного направления "Микроэлектроника" Института нанотехнологий и микроэлектроники РАН Николай Шелепин.
Накануне у восточного побережья Тайваня было зарегистрировано крупнейшее за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,3 балла. Агентство Bloomberg сообщило, что TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель передовых полупроводников – эвакуирует персонал с некоторых своих заводов. Компания ведет оценку причиненного ущерба. Также отмечается, что оборудование производителей чипов крайне чувствительно к малейшим вибрациям, из-за чего в негодность могут прийти целые партии продукции.
"Судя по сегодняшним новостям в лентах агентств, на TSMC начали эвакуацию сотрудников с предприятия. Если землетрясение ничего там не повредило, ничего принципиального не случится. На несколько дней остановят работу, потом снова включатся и возобновят производство, мы этого кратковременного простоя не почувствуем. Если же окажутся поврежденными фабрики и оборудование, то будет приличный дефицит микросхем и других полупроводниковых изделий, который автоматически приведет к дефициту смартфонов и взлету цен на них", – сказал Шелепин.
TSMC сотрудничает с Apple и Nvidia и изготавливает большинство полупроводников, которые используются в смартфонах, автомобилях и приложениях с искусственным интеллектом.
При этом эксперт предположил, что давно известную высокую сейсмическую активность на Тайване специалисты учитывали при строительстве полупроводниковых заводов, чтобы при подобных катаклизмах не произошло критических повреждений заводских мощностей.
Шелепин также отверг предположение, что TSMC мог бы за такой короткий срок приступить к эвакуации оборудования со своих предприятий.
"Это сложнейшее оборудование, его просто так не вывезешь. Оно подключено к коммуникациям, ко всему. Чтобы его вывезти, нужно полмесяца или месяц заниматься его консервацией на месте, и потом месяца два на новом месте его запускать, продувать газовые и жидкостные магистрали", - пояснил он.
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