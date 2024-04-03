https://crimea.ria.ru/20240403/podorozhayut-li-smartfony-iz-za-zemletryaseniya-na-tayvane-1136249947.html

Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване

Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване

Приостановка работы заводов ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC сама по себе серьезно не повлияет на отгрузку чипов этим производителем,... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T11:23

2024-04-03T11:23

2024-04-03T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Приостановка работы заводов ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC сама по себе серьезно не повлияет на отгрузку чипов этим производителем, однако если землетрясение привело к повреждению мощностей и оборудования, это приведет к дефициту и значительному подорожанию соответствующей продукции, в том числе смартфонов Apple. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель научного направления "Микроэлектроника" Института нанотехнологий и микроэлектроники РАН Николай Шелепин.Накануне у восточного побережья Тайваня было зарегистрировано крупнейшее за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,3 балла. Агентство Bloomberg сообщило, что TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель передовых полупроводников – эвакуирует персонал с некоторых своих заводов. Компания ведет оценку причиненного ущерба. Также отмечается, что оборудование производителей чипов крайне чувствительно к малейшим вибрациям, из-за чего в негодность могут прийти целые партии продукции.TSMC сотрудничает с Apple и Nvidia и изготавливает большинство полупроводников, которые используются в смартфонах, автомобилях и приложениях с искусственным интеллектом.При этом эксперт предположил, что давно известную высокую сейсмическую активность на Тайване специалисты учитывали при строительстве полупроводниковых заводов, чтобы при подобных катаклизмах не произошло критических повреждений заводских мощностей.Шелепин также отверг предположение, что TSMC мог бы за такой короткий срок приступить к эвакуации оборудования со своих предприятий."Это сложнейшее оборудование, его просто так не вывезешь. Оно подключено к коммуникациям, ко всему. Чтобы его вывезти, нужно полмесяца или месяц заниматься его консервацией на месте, и потом месяца два на новом месте его запускать, продувать газовые и жидкостные магистрали", - пояснил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

https://crimea.ria.ru/20240403/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-na-tayvane--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1136243695.html

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тайвань, землетрясение, мнения, николай шелепин, экономика, в мире, смартфон, новости