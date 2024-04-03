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Землетрясение на Тайване: уже сотни пострадавших - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Землетрясение на Тайване: уже сотни пострадавших
Землетрясение на Тайване: уже сотни пострадавших - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Землетрясение на Тайване: уже сотни пострадавших
На Тайване увеличилось число жертв землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайваньский новостной портал SET NEWS. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T09:55
2024-04-03T10:31
тайвань
землетрясение
в мире
новости
происшествия
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На Тайване увеличилось число жертв землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайваньский новостной портал SET NEWS.По информации Bloomberg, тайваньская полупроводниковая компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - ключевая компания в мировом производстве передовых чипов, приостановила работу на некоторых заводах и эвакуировала часть персонала. Ранее в среду сообщалось, что серия мощных землетрясений произошла возле восточного побережья Тайваня. По данным главного метеорологического агентства Японии, первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.Позже число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших - до 97.Землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.Центральное информационное агентство (ЦИА) острова заявило, что серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может произойти в ближайшие несколько суток на Тайване.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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тайвань, землетрясение, в мире, новости, происшествия, сейсмология
Землетрясение на Тайване: уже сотни пострадавших

Количество жертв землетрясения на Тайване выросло до 711

09:55 03.04.2024 (обновлено: 10:31 03.04.2024)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На Тайване увеличилось число жертв землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайваньский новостной портал SET NEWS.
"Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване достигло 711", - сообщает портал со ссылкой на пожарных.
По информации Bloomberg, тайваньская полупроводниковая компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - ключевая компания в мировом производстве передовых чипов, приостановила работу на некоторых заводах и эвакуировала часть персонала.
Ранее в среду сообщалось, что серия мощных землетрясений произошла возле восточного побережья Тайваня. По данным главного метеорологического агентства Японии, первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.
Позже число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших - до 97.
Землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет, отметил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.
Центральное информационное агентство (ЦИА) острова заявило, что серия новых подземных толчков магнитудой 6,5-7 баллов может произойти в ближайшие несколько суток на Тайване.
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