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Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване
Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване
К этому часу известно о четырех погибших и 97 пострадавших в результате землетрясения на Тайване. Об этом сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T07:36
2024-04-03T07:36
2024-04-03T07:42
тайвань
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землетрясение
стихия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. К этому часу известно о четырех погибших и 97 пострадавших в результате землетрясения на Тайване. Об этом сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу.По информации издания, больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность – тропу Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.Ранее сообщалось, что серия мощных толчков была зафиксирована неподалеку от восточного побережья Тайваня, о чем свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии. Тогда сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.Первое землетрясение магнитудой 7,7 было отмечено в 8:58 по японскому времени (2:58 мск) возле восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.31 марта землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано в турецкой курортной Анталье. 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции. Очаг землетрясения находился на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра, в котором проживает 188 тысяч человек.Также землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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тайвань, новости, землетрясение, стихия, происшествия
Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване
Число погибших из-за землетрясения на Тайване возросло до четырех и пострадавших до 97
07:36 03.04.2024 (обновлено: 07:42 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. К этому часу известно о четырех погибших и 97 пострадавших в результате землетрясения на Тайване. Об этом сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу.
"Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших до 97", – говорится в сообщении.
По информации издания, больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность – тропу Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.
Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.
Ранее сообщалось
, что серия мощных толчков была зафиксирована неподалеку от восточного побережья Тайваня, о чем свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии. Тогда сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.
Первое землетрясение магнитудой 7,7 было отмечено в 8:58 по японскому времени (2:58 мск) возле восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.
31 марта землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано
в турецкой курортной Анталье. 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции
. Очаг землетрясения находился на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра, в котором проживает 188 тысяч человек.
Также землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта
на границе Таджикистана и Киргизии.
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