https://crimea.ria.ru/20240403/vyroslo-chislo-pogibshikh-v-rezultate-zemletryaseniya-na-tayvane-1136244500.html

Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване

Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване

К этому часу известно о четырех погибших и 97 пострадавших в результате землетрясения на Тайване. Об этом сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T07:36

2024-04-03T07:36

2024-04-03T07:42

тайвань

новости

землетрясение

стихия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. К этому часу известно о четырех погибших и 97 пострадавших в результате землетрясения на Тайване. Об этом сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу.По информации издания, больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность – тропу Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.Ранее сообщалось, что серия мощных толчков была зафиксирована неподалеку от восточного побережья Тайваня, о чем свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии. Тогда сообщалось об одном погибшем и 50 раненых.Первое землетрясение магнитудой 7,7 было отмечено в 8:58 по японскому времени (2:58 мск) возле восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился "на очень мелкой" глубине под водой.31 марта землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано в турецкой курортной Анталье. 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции. Очаг землетрясения находился на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра, в котором проживает 188 тысяч человек.Также землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, новости, землетрясение, стихия, происшествия