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В турецкой Анталье произошло землетрясение
В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 31.03.2024
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T14:41
2024-03-31T14:41
2024-03-31T14:41
турция
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землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Сообщается, что подземные толчки зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени (совпадает с мск).Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.Мощное землетрясение произошло в пятницу в Греции. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра с населением в 188 тысяч человек.Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии. В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныПочему ученые не могут предсказать землетрясения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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турция, новости, землетрясение, стихия, анталья
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой курортной Анталье