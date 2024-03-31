https://crimea.ria.ru/20240331/v-turetskoy-antale-proizoshlo-zemletryasenie-1136169386.html

В турецкой Анталье произошло землетрясение

В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 31.03.2024

В турецкой Анталье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T14:41

2024-03-31T14:41

2024-03-31T14:41

турция

новости

землетрясение

стихия

анталья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119491669_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_f7d0fe5637a4895c1edee9876a5b3853.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Сообщается, что подземные толчки зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени (совпадает с мск).Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.Мощное землетрясение произошло в пятницу в Греции. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра с населением в 188 тысяч человек.Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии. В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныПочему ученые не могут предсказать землетрясения

турция

анталья

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, землетрясение, стихия, анталья