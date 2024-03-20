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В Турции произошли два землетрясения
В Турции произошли два землетрясения - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В Турции произошли два землетрясения
Два землетрясения произошли в Турции утром в среду, 20 марта. Информация о них размещена на сайте Европейско- Средиземноморского сейсмологического центра... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T10:22
2024-03-20T10:22
2024-03-20T10:22
землетрясение
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Два землетрясения произошли в Турции утром в среду, 20 марта. Информация о них размещена на сайте Европейско- Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).В 9.21 по местному времени (06.21 - UTC) подземные толчки произошли на западе Турции: в 6 км к северо-западу от города Яловы и в 22 км к юго-западу от района Гебзе. По данным сейсмологов, их магнитуда составила 3.6. Очаг залегал на глубине 4 км.За полчаса до этого – в 8.55 по местному времени (5.55 – UTC) землетрясение магнитудой 4.0 было зафиксировано в центральной части Турции. Очаг залегал на глубине 8 км. В 14 км от него находится город Кахраманмараш и в 58 км - город Газиантепа с населением более 1 млн человек.25 февраля землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы. В этот же день землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в КНР на северо-западе страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в Крыму - что известноСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныПочему ученые не могут предсказать землетрясения
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землетрясение, турция, в мире, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости
В Турции произошли два землетрясения
Два землетрясения произошли в среду в Турции