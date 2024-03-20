https://crimea.ria.ru/20240320/v-turtsii-proizoshli-dva-zemletryaseniya-1135858669.html

В Турции произошли два землетрясения

В Турции произошли два землетрясения - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В Турции произошли два землетрясения

Два землетрясения произошли в Турции утром в среду, 20 марта. Информация о них размещена на сайте Европейско- Средиземноморского сейсмологического центра... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T10:22

2024-03-20T10:22

2024-03-20T10:22

землетрясение

турция

в мире

происшествия

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0465dcbea275424c7ebe56e1d868059f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Два землетрясения произошли в Турции утром в среду, 20 марта. Информация о них размещена на сайте Европейско- Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).В 9.21 по местному времени (06.21 - UTC) подземные толчки произошли на западе Турции: в 6 км к северо-западу от города Яловы и в 22 км к юго-западу от района Гебзе. По данным сейсмологов, их магнитуда составила 3.6. Очаг залегал на глубине 4 км.За полчаса до этого – в 8.55 по местному времени (5.55 – UTC) землетрясение магнитудой 4.0 было зафиксировано в центральной части Турции. Очаг залегал на глубине 8 км. В 14 км от него находится город Кахраманмараш и в 58 км - город Газиантепа с населением более 1 млн человек.25 февраля землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы. В этот же день землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в КНР на северо-западе страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в Крыму - что известноСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныПочему ученые не могут предсказать землетрясения

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, в мире, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости