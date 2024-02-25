https://crimea.ria.ru/20240225/zemletryasenie-magnitudoy-do-59-proizoshlo-v-kitae-u-granitsy-s-kirgiziey-1135192797.html

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в Китае у границы с Киргизией

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в Китае у границы с Киргизией - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в Китае у границы с Киргизией

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в воскресенье в КНР на северо-западе страны. РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T08:25

2024-02-25T08:25

2024-02-25T08:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в воскресенье в КНР на северо-западе страны.По данным китайского сейсмологического центра, подземный толчок магнитудой 5,9 был зафиксирован в 12.15 (7.15 мск) недалеко от уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован в 07.28 мск в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. По данным центра, информации о жертвах и разрушениях не поступало.Землетрясение ощущалось и в Казахстане. Ощутимость в Алма-Ате составила 3 балла. Данные о пострадавших не приводятся.Накануне, в ночь на 24 февраля, жители Алма-Аты также почувствовали поземные толчки силой 3, эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в Китае.В январе землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки силой 5. Тогда трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома. Позже министерство здравоохранения республики уточнило, что всего после землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека.В феврале 2023 года землетрясения в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 привели к масштабным разрушениям и забрали жизни 50 тысяч человек.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.В конце лета 2023 года ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил, что Турция стоит на пороге новых сильных землетрясений.28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.3 февраля стало известно о новом землетрясении на Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии Почему ученые не могут предсказать землетрясения Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым

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