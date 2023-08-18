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Турция стоит на пороге сильных землетрясений - сейсмолог - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Турция стоит на пороге сильных землетрясений - сейсмолог
Турция стоит на пороге сильных землетрясений - сейсмолог - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Турция стоит на пороге сильных землетрясений - сейсмолог
В Турции наступает период сильных землетрясений, властям необходимо учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T09:46
2023-08-18T09:46
турция
землетрясение
землетрясение в турции и сирии
в мире
происшествия
безопасность
наджи герюр
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. В Турции наступает период сильных землетрясений, властям необходимо учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего турецкого сейсмолога Наджи Герюра, который ранее неоднократно предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле.Сейсмолог вновь заявил о риске серьезных сейсмических событий в Стамбуле."Если мы хотим, мы можем пойти на поле и начать готовить Стамбул к землетрясению. Мне уже интересно, почему мы ждем?... Стамбул еще не полностью готов к землетрясению. Меньше по сравнению с тем, что необходимо сделать", - считает он.Турецкие власти планируют расселить в Стамбуле около 1,5 млн квартир, расположенных в несейсмоустойчивых домах, заявил в марте министр градостроительства Мурат Курум. Эта идея столкнулась с критикой мэра Стамбула Экрема Имамоглу. По его словам, город перенаселен, и у мэрии есть свои планы на случай землетрясения. Вместе с тем Имамоглу заявил, что это неизбежно, но невозможно предсказать точно, когда ударит стихия. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 млн граждан может понадобиться временное жилье.Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в феврале этого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
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РИА Новости Крым
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турция, землетрясение, землетрясение в турции и сирии, в мире, происшествия, безопасность, наджи герюр, новости
Турция стоит на пороге сильных землетрясений - сейсмолог

Турция вступает в период сильных землетрясений, заявил сейсмолог Герюр

09:46 18.08.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. В Турции наступает период сильных землетрясений, властям необходимо учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего турецкого сейсмолога Наджи Герюра, который ранее неоднократно предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле.
"Я не шучу по этому поводу, потому что понятно, каким будет следующий период. Мы живем в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения", - предупредил эксперт.
Сейсмолог вновь заявил о риске серьезных сейсмических событий в Стамбуле.
"Если мы хотим, мы можем пойти на поле и начать готовить Стамбул к землетрясению. Мне уже интересно, почему мы ждем?... Стамбул еще не полностью готов к землетрясению. Меньше по сравнению с тем, что необходимо сделать", - считает он.
Турецкие власти планируют расселить в Стамбуле около 1,5 млн квартир, расположенных в несейсмоустойчивых домах, заявил в марте министр градостроительства Мурат Курум. Эта идея столкнулась с критикой мэра Стамбула Экрема Имамоглу. По его словам, город перенаселен, и у мэрии есть свои планы на случай землетрясения. Вместе с тем Имамоглу заявил, что это неизбежно, но невозможно предсказать точно, когда ударит стихия. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 млн граждан может понадобиться временное жилье.
Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в феврале этого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
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