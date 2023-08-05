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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T11:05

2023-08-05T11:05

2023-08-05T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 07.20 по времени UTC (10.20 мск) в 42 километрах к северо-западу от населенного пункта Аньятуйя с населением в 20,2 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 592 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученыйЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

аргентина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, аргентина, землетрясение, происшествия, сейсмология, новости