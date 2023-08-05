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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T11:05
2023-08-05T10:57
в мире
аргентина
землетрясение
происшествия
сейсмология
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 07.20 по времени UTC (10.20 мск) в 42 километрах к северо-западу от населенного пункта Аньятуйя с населением в 20,2 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 592 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученыйЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
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РИА Новости Крым
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в мире, аргентина, землетрясение, происшествия, сейсмология, новости

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине

11:05 05.08.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 07.20 по времени UTC (10.20 мск) в 42 километрах к северо-западу от населенного пункта Аньятуйя с населением в 20,2 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 592 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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В миреАргентинаЗемлетрясениеПроисшествияСейсмологияНовости
 
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