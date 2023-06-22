https://crimea.ria.ru/20230622/zhdat-li-posle-zemletryaseniy-vozle-tuapse-i-kryma-novykh-tolchkov---uchenyy-1129563434.html

Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый

Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый

Во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе, а рано утром 22 июня - землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T18:05

2023-06-22T18:05

2023-06-22T19:23

землетрясение

землетрясение в черном море

землетрясение в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

игорь вахрушев

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СИМФЕОРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе, а рано утром 22 июня - землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в 67 км от Крыма. О том, связаны ли эти события и насколько вероятно новое землетрясение, РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, при магнитуде 4,6 - это примерно около 3 баллов по шкале сейсмической интенсивности MSK - наблюдаются небольшие колебания, легкое качание люстры, звон посуды в серванте, другие какие-то мелкие ощущения."То есть какой-то опасности для хозяйственной структуры человека такие землетрясения не представляют. Прогнозы – это самая больная тема сейсмологии, сейсмогеологии, потому что методов, дающих четкие прогнозы для землетрясения, нет. Это могли быть и предвествующие толчки к какому-то другому сейсмическому событию - слабому или наоборот, сильному", - говорит Игорь Вахрушев.Раз в сто летУченый объяснил, почему не стоит бояться приближения нового разрушительного землетрясения только потому, что с момента прошлого аналогичного события в регионе прошло сто лет. "При прогнозировании, при статистике землетрясения определенной силы используют период в сто лет и дают вероятность такого события. То есть, допустим, землетрясение в 6 баллов за сто лет вероятно примерно на 40%. Для удобства в научной сфере выбран период в сто лет, им часто оперируют. И иногда в информационном потоке не совсем четко его начинают транслировать. Да, действительно, в Крыму ближайшее разрушительное землетрясение было в 1927 году. Но нужно понимать, что тогда вопрос сейсмостойкого строительства не стоял вообще в Крыму. Теперь, даже при подобном землетрясении таких разрушений не будет", - уверен Вахрушев.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

https://crimea.ria.ru/20230620/zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1129510281.html

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землетрясение, землетрясение в черном море, землетрясение в крыму, кфу (крымский федеральный университет), игорь вахрушев