Рейтинг@Mail.ru
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
Мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T09:30
2023-02-09T10:07
эксклюзивы риа новости крым
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
крым
общество
наука в крыму: открытия и изобретения
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
землетрясение в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124370114_0:56:1620:967_1920x0_80_0_0_0951d42099fdb77e67bfac9858e00ec6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Такое предположение РИА Новости Крым высказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.Вектор движения полуострова"Крым и Турция разделены Северо-Анатолийским тектоническим разломом. Турецкое землетрясение произошло в Восточно-Анатолийском разломе на границе Аравийской тектонической плиты, имело на протяжении суток более 150 толчков с магнитудой более 4, включая двадцать с магнитудой от 5 до 6, и 4 мощных толчка 7.8, 7.5, 6.7 и 6.0 баллов. Длительное время и большая магнитуда могли спровоцировать новый баланс сил в этом регионе. Африканская, Евразийская и Аравийская плиты взаимосвязаны. И когда нарушается устоявшийся баланс в одном месте, это будет сказываться в других местах", — поясняет Вольвач.Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек &gt;&gt;По его словам, крымским ученым много лет назад удалось измерить вектор и скорость движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крымский полуостров: он перемещается в северо-восточном направлении с примерной скоростью более четырех сантиметров в год."Турецкое землетрясение могло изменить как величину, так и направление данного вектора. Если это действительно так, будут созревать другие правила взаимодействия в этом регионе. И тогда, вероятно, для Крыма может поменяться сейсмологическая карта. Чтобы определить новые координаты Крымского полуострова, нужны глобальные исследования. Мы располагаем самыми современными методами космической геодезии и геодинамики, позволяющими с самой высокой на сегодняшний день точностью провести измерения и увидеть, что произошло после этого события. Мы начинаем эту работу. Вернее продолжаем, поскольку исследования мы ведем постоянно", — рассказал физик.Предсказать бедуЕще год назад ученые Крымской Астрофизической обсерватории вместе с коллегами из научных центров страны разработали уникальную методику, позволяющую узнавать о будущих землетрясениях за несколько суток до их начала. Методика основана на измерении магнитного поля Земли. По словам Вольвача, который является одним из разработчиков этого метода, система фиксировала предвестники разрушительного турецкого землетрясения заранее. Однако расшифровка сигналов связана с обработкой больших массивов данных, из-за этого проведение онлайн-расчетов до начала событий пока не доступно — эта часть метода еще находится на стадии тестирования.Ученые продолжают эту работу, при этом уже сейчас система запатентована.Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции его жертвами стали более 9 тыс. человек, число раненых — более 50 тысяч.Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
https://crimea.ria.ru/20230208/1126846015.html
https://crimea.ria.ru/20230207/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-li-tragediya-turtsii-proizoyti-na-poluostrove-1126835870.html
https://crimea.ria.ru/20190911/1117301577.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124370114_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_47dae908bd00b15c72a493dfa4f0a124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в турции и сирии, землетрясение, крым, общество, наука в крыму: открытия и изобретения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, землетрясение в крыму
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

Доктор наук Вольвач: из-за толчков в Турции Крым может "поехать" в другую сторону

09:30 09.02.2023 (обновлено: 10:07 09.02.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Такое предположение РИА Новости Крым высказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

Вектор движения полуострова

"Крым и Турция разделены Северо-Анатолийским тектоническим разломом. Турецкое землетрясение произошло в Восточно-Анатолийском разломе на границе Аравийской тектонической плиты, имело на протяжении суток более 150 толчков с магнитудой более 4, включая двадцать с магнитудой от 5 до 6, и 4 мощных толчка 7.8, 7.5, 6.7 и 6.0 баллов. Длительное время и большая магнитуда могли спровоцировать новый баланс сил в этом регионе. Африканская, Евразийская и Аравийская плиты взаимосвязаны. И когда нарушается устоявшийся баланс в одном месте, это будет сказываться в других местах", поясняет Вольвач.
Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек >>
По его словам, крымским ученым много лет назад удалось измерить вектор и скорость движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крымский полуостров: он перемещается в северо-восточном направлении с примерной скоростью более четырех сантиметров в год.
"Турецкое землетрясение могло изменить как величину, так и направление данного вектора. Если это действительно так, будут созревать другие правила взаимодействия в этом регионе. И тогда, вероятно, для Крыма может поменяться сейсмологическая карта. Чтобы определить новые координаты Крымского полуострова, нужны глобальные исследования. Мы располагаем самыми современными методами космической геодезии и геодинамики, позволяющими с самой высокой на сегодняшний день точностью провести измерения и увидеть, что произошло после этого события. Мы начинаем эту работу. Вернее продолжаем, поскольку исследования мы ведем постоянно", рассказал физик.
Мужчина под завалами в ожидании спасения в турецком иле Хатай - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 12:06Фотоленты
Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо

Предсказать беду

Еще год назад ученые Крымской Астрофизической обсерватории вместе с коллегами из научных центров страны разработали уникальную методику, позволяющую узнавать о будущих землетрясениях за несколько суток до их начала. Методика основана на измерении магнитного поля Земли.
По словам Вольвача, который является одним из разработчиков этого метода, система фиксировала предвестники разрушительного турецкого землетрясения заранее. Однако расшифровка сигналов связана с обработкой больших массивов данных, из-за этого проведение онлайн-расчетов до начала событий пока не доступно эта часть метода еще находится на стадии тестирования.
"Систему нужно максимально автоматизировать. Мы как раз этим занимаемся. В частности, кроме турецкого землетрясения, нами исследованы и другие последние сильные землетрясения - январское в Иране, и в Румынии, что происходило в конце минувшего года. Образно говоря, необходима роботизация процесса, чтобы оперативно получать и обрабатывать сигналы с различных станций в реальном времени. Затем нужно будет налаживать систему оповещения, чтобы не допускать такие громадные катастрофы", говорит ученый.
Ученые продолжают эту работу, при этом уже сейчас система запатентована.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 16:27
Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции его жертвами стали более 9 тыс. человек, число раненых — более 50 тысяч.
Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения.
Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
Крымское землетрясение 1927 года. Разрушенный корпус больницы в Кореизе
11 сентября 2019, 20:19
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
Эксклюзивы РИА Новости КрымЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеКрымОбществоНаука в Крыму: открытия и изобретенияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовостиЗемлетрясение в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Трагедия в Новосибирске: новое число погибших и причина взрыва
12:09Массированный обстрел Белгородской области – на месте работают оперслужбы
11:46Шторм в Керченском проливе – переправы в Крыму ждут 277 автомобилей
11:14Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье
11:05Коррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях
10:53Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист
10:35Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:21Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции
10:10"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу
09:52Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек
09:48Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" прекращен – Пригожин
09:44Крымские спасатели вытащили из снега 22 машины
09:33Аксенов ответил вице-премьеру Украины о "подготовке кадров для Крыма"
09:30Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
09:01Украинские беспилотники атаковали Брянскую область
08:45В Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024
08:41В Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
08:26Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
07:52Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда
07:34В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы
Лента новостейМолния