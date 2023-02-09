https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html

Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

Мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T09:30

2023-02-09T09:30

2023-02-09T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Такое предположение РИА Новости Крым высказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.Вектор движения полуострова"Крым и Турция разделены Северо-Анатолийским тектоническим разломом. Турецкое землетрясение произошло в Восточно-Анатолийском разломе на границе Аравийской тектонической плиты, имело на протяжении суток более 150 толчков с магнитудой более 4, включая двадцать с магнитудой от 5 до 6, и 4 мощных толчка 7.8, 7.5, 6.7 и 6.0 баллов. Длительное время и большая магнитуда могли спровоцировать новый баланс сил в этом регионе. Африканская, Евразийская и Аравийская плиты взаимосвязаны. И когда нарушается устоявшийся баланс в одном месте, это будет сказываться в других местах", — поясняет Вольвач.Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек >>По его словам, крымским ученым много лет назад удалось измерить вектор и скорость движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крымский полуостров: он перемещается в северо-восточном направлении с примерной скоростью более четырех сантиметров в год."Турецкое землетрясение могло изменить как величину, так и направление данного вектора. Если это действительно так, будут созревать другие правила взаимодействия в этом регионе. И тогда, вероятно, для Крыма может поменяться сейсмологическая карта. Чтобы определить новые координаты Крымского полуострова, нужны глобальные исследования. Мы располагаем самыми современными методами космической геодезии и геодинамики, позволяющими с самой высокой на сегодняшний день точностью провести измерения и увидеть, что произошло после этого события. Мы начинаем эту работу. Вернее продолжаем, поскольку исследования мы ведем постоянно", — рассказал физик.Предсказать бедуЕще год назад ученые Крымской Астрофизической обсерватории вместе с коллегами из научных центров страны разработали уникальную методику, позволяющую узнавать о будущих землетрясениях за несколько суток до их начала. Методика основана на измерении магнитного поля Земли. По словам Вольвача, который является одним из разработчиков этого метода, система фиксировала предвестники разрушительного турецкого землетрясения заранее. Однако расшифровка сигналов связана с обработкой больших массивов данных, из-за этого проведение онлайн-расчетов до начала событий пока не доступно — эта часть метода еще находится на стадии тестирования.Ученые продолжают эту работу, при этом уже сейчас система запатентована.Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции его жертвами стали более 9 тыс. человек, число раненых — более 50 тысяч.Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.

https://crimea.ria.ru/20230208/1126846015.html

https://crimea.ria.ru/20230207/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-li-tragediya-turtsii-proizoyti-na-poluostrove-1126835870.html

https://crimea.ria.ru/20190911/1117301577.html

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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