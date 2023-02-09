Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
Доктор наук Вольвач: из-за толчков в Турции Крым может "поехать" в другую сторону
09:30 09.02.2023 (обновлено: 10:07 09.02.2023)
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Такое предположение РИА Новости Крым высказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.
Вектор движения полуострова
"Крым и Турция разделены Северо-Анатолийским тектоническим разломом. Турецкое землетрясение произошло в Восточно-Анатолийском разломе на границе Аравийской тектонической плиты, имело на протяжении суток более 150 толчков с магнитудой более 4, включая двадцать с магнитудой от 5 до 6, и 4 мощных толчка 7.8, 7.5, 6.7 и 6.0 баллов. Длительное время и большая магнитуда могли спровоцировать новый баланс сил в этом регионе. Африканская, Евразийская и Аравийская плиты взаимосвязаны. И когда нарушается устоявшийся баланс в одном месте, это будет сказываться в других местах", — поясняет Вольвач.
По его словам, крымским ученым много лет назад удалось измерить вектор и скорость движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крымский полуостров: он перемещается в северо-восточном направлении с примерной скоростью более четырех сантиметров в год.
"Турецкое землетрясение могло изменить как величину, так и направление данного вектора. Если это действительно так, будут созревать другие правила взаимодействия в этом регионе. И тогда, вероятно, для Крыма может поменяться сейсмологическая карта. Чтобы определить новые координаты Крымского полуострова, нужны глобальные исследования. Мы располагаем самыми современными методами космической геодезии и геодинамики, позволяющими с самой высокой на сегодняшний день точностью провести измерения и увидеть, что произошло после этого события. Мы начинаем эту работу. Вернее продолжаем, поскольку исследования мы ведем постоянно", — рассказал физик.
Предсказать беду
Еще год назад ученые Крымской Астрофизической обсерватории вместе с коллегами из научных центров страны разработали уникальную методику, позволяющую узнавать о будущих землетрясениях за несколько суток до их начала. Методика основана на измерении магнитного поля Земли.
По словам Вольвача, который является одним из разработчиков этого метода, система фиксировала предвестники разрушительного турецкого землетрясения заранее. Однако расшифровка сигналов связана с обработкой больших массивов данных, из-за этого проведение онлайн-расчетов до начала событий пока не доступно — эта часть метода еще находится на стадии тестирования.
"Систему нужно максимально автоматизировать. Мы как раз этим занимаемся. В частности, кроме турецкого землетрясения, нами исследованы и другие последние сильные землетрясения - январское в Иране, и в Румынии, что происходило в конце минувшего года. Образно говоря, необходима роботизация процесса, чтобы оперативно получать и обрабатывать сигналы с различных станций в реальном времени. Затем нужно будет налаживать систему оповещения, чтобы не допускать такие громадные катастрофы", — говорит ученый.
Ученые продолжают эту работу, при этом уже сейчас система запатентована.
Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции его жертвами стали более 9 тыс. человек, число раненых — более 50 тысяч.
Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения.
Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
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