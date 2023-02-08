https://crimea.ria.ru/20230208/vtoroy-vecher-posle-tragedii-v-turtsii-chislo-pogibshikh-prevysilo-9-tysyach-1126864043.html

Третий вечер после трагедии: в Турции число погибших превысило 9 тысяч

Третий вечер после трагедии: в Турции число погибших превысило 9 тысяч - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Третий вечер после трагедии: в Турции число погибших превысило 9 тысяч

К вечеру 8 февраля число погибших при землетрясении в Турции достигло 9057. Об этом со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T19:04

2023-02-08T19:04

2023-02-08T19:17

землетрясение в турции и сирии

турция

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. К вечеру 8 февраля число погибших при землетрясении в Турции достигло 9057. Об этом со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пишет РИА Новости.По словам Эрдогана, Турция уже получила помощь по устранению последствий ЧС более чем из 60 государств. Ранее глава государства уточнил, что в пострадавших провинциях обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.Спасательная операция в ТурцииРоссийские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением. Они работают на наиболее сложных участках, сообщил советник главы МЧС России Данил Мартынов.Специалисты МЧС России работают во взаимодействии с местными властями и международными командами спасателей, которые прибыли в Кахраманмараш.Миллиарды на ликвидацию последствий ЧС в ТурцииПрезидент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года.По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – экспертСтрашное землетрясение в Турции – погибли 8574 человекаПод завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми

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Последствия разрушительного землетрясения в Турции. Видео предоставлено SputnikTurkey Последствия разрушительного землетрясения в Турции. Видео предоставлено SputnikTurkey 2023-02-08T19:04 true PT0M33S

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землетрясение в турции и сирии, турция, реджеп тайип эрдоган, происшествия, в мире, новости, землетрясение, общество