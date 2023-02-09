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Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек
Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек
Жертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 12 873 человека. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T09:52
2023-02-09T10:00
турция
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 12 873 человека. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям.Накануне сообщалось о 9 057 погибших и 52 979 раненых.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года.По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Читайте также на РИА Новости Крым:Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияКак землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – экспертТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Анкара. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Видео предоставлено SputnikTurkey
Анкара. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.
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турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, в мире, происшествия, новости, видео
Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 12 873 человека. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям.
2023-02-09T09:52
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Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 12 873 человек

09:52 09.02.2023 (обновлено: 10:00 09.02.2023)
 
© SputnikTurkey, Sertac KayarРазбор завалов в городе Диярбакыр в Турции
Разбор завалов в городе Диярбакыр в Турции
© SputnikTurkey, Sertac Kayar
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 12 873 человека. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям.
"По последним данным число погибших составляет 12 тысяч 873 человека, раненых 62 тысячи 937", - цитирует сообщение РИА Новости.
Накануне сообщалось о 9 057 погибших и 52 979 раненых.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года.
По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).
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