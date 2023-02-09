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Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек

Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек

Жертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 12 873 человека. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T09:52

2023-02-09T09:52

2023-02-09T10:00

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 12 873 человека. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям.Накануне сообщалось о 9 057 погибших и 52 979 раненых.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года.По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Читайте также на РИА Новости Крым:Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияКак землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – экспертТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

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Анкара. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Видео предоставлено SputnikTurkey Анкара. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. 2023-02-09T09:52 true PT0M33S

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