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Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках
Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках
После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
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кубань, ран, мнения, краснодарский край, природа, стихия, землетрясение
Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках

Афтершоки после землетрясения на Кубани возможны, но их ощутят только приборы – сейсмолог

10:10 03.02.2024
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

"Там землетрясения такой силы происходят часто, Западный Кавказ – это активная сейсмическая зона... Афтершоки, возможно, есть, просто они регистрируются приборами, но не ощущаются человеком", – сказал Шебалин.

28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.
24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.
Характеристика землетрясенийХарактеристика землетрясений
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