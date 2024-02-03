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Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках
Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках
После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T10:10
2024-02-03T10:10
2024-02-03T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
https://crimea.ria.ru/20230911/istoriya-krymskikh-zemletryaseniy-poluostrov-na-linii-razloma-1131328190.html
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кубань, ран, мнения, краснодарский край, природа, стихия, землетрясение
Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках
Афтершоки после землетрясения на Кубани возможны, но их ощутят только приборы – сейсмолог