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Могут "пристукнуть": эксперт объяснил упреки Зеленского в адрес Запада - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Могут "пристукнуть": эксперт объяснил упреки Зеленского в адрес Запада
Могут "пристукнуть": эксперт объяснил упреки Зеленского в адрес Запада - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Могут "пристукнуть": эксперт объяснил упреки Зеленского в адрес Запада
Запад склоняет президента Украины Владимира Зеленского к отказу от части территорий, которые Киев считает своими, ради завершения конфликта. Этим объясняются... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T14:44
2024-05-18T14:44
эксклюзивы риа новости крым
владимир зеленский (президент украины)
коллективный запад
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад склоняет президента Украины Владимира Зеленского к отказу от части территорий, которые Киев считает своими, ради завершения конфликта. Этим объясняются его слова о различии взглядов Украины и Запада на окончание боевых действий. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов."Зеленский нервничает. Он пытается упорствовать, но ситуация на фронтах такая, что ни о какой его "формуле мира" речи не идет. Налицо успехи российской армии, Украина находится на грани истощения ресурсов, прежде всего, людских, и на Западе тоже понимают, что если они хотят о чем-то договариваться с Москвой, то должны быть обозначены более-менее реалистичные параметры. Поэтому и идет речь о возможной сдаче части тех территорий, которые Украина считает своими", - сказал эксперт.При этом для Зеленского, который изначально делал ставку на то, чтобы одержать военную победу и отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум до ситуации на момент начала специальной военной операции, такая постановка вопроса смертельна в буквальном смысле, полагает Шатилов."Его не поймут в украинском обществе и более того, если он пойдет на сдачу украинской территории, неонацистские радикалы могут его и банально "пристукнуть". Поэтому он сейчас пытается скандалить и апеллировать к западному общественному мнению, играть на фобиях западных обществ в отношении России и стыдить Запад за недостаточную поддержку Украины", – пояснил политолог.Однако время идет, и чем дольше Зеленский будет скандалить, тем российские войска продвинутся дальше и тем больше украинских территорий они освободят, подытожил аналитик.Президент Украины в интервью агентству AFP заявил, что Киев хочет, чтобы конфликт закончился "справедливым миром" для него, тогда как Запад хочет, чтобы конфликт завершился "как можно скорее, и для них это будет справедливый мир".Он также заявил, что Запад с одной стороны опасается поражения России, а с другой "не хочет, чтобы проиграла Украина". Зеленский назвал эту ситуацию "абсурдной".Отвечая на вопрос о вероятности "корейского сценария" (то есть прекращения боевых действий по текущей линии фронта), украинский президент сказал, что "все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года.Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации". Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по "формуле мира" ЗеленскогоКНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си ЦзиньпинЗачем в США заявляют о перемирии на Украине
https://crimea.ria.ru/20240518/ukraina-i-zapad-imeyut-raznye-vzglyady-na-okonchanie-konflikta--zelenskiy-1137378092.html
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владимир зеленский (президент украины), коллективный запад, всу (вооруженные силы украины), украина, мнения, александр шатилов, политика
Могут "пристукнуть": эксперт объяснил упреки Зеленского в адрес Запада

Запад склоняет Зеленского к отказу от части территорий ради завершения конфликта – эксперт

14:44 18.05.2024
 
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад склоняет президента Украины Владимира Зеленского к отказу от части территорий, которые Киев считает своими, ради завершения конфликта. Этим объясняются его слова о различии взглядов Украины и Запада на окончание боевых действий. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
"Зеленский нервничает. Он пытается упорствовать, но ситуация на фронтах такая, что ни о какой его "формуле мира" речи не идет. Налицо успехи российской армии, Украина находится на грани истощения ресурсов, прежде всего, людских, и на Западе тоже понимают, что если они хотят о чем-то договариваться с Москвой, то должны быть обозначены более-менее реалистичные параметры. Поэтому и идет речь о возможной сдаче части тех территорий, которые Украина считает своими", - сказал эксперт.
При этом для Зеленского, который изначально делал ставку на то, чтобы одержать военную победу и отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум до ситуации на момент начала специальной военной операции, такая постановка вопроса смертельна в буквальном смысле, полагает Шатилов.
"Его не поймут в украинском обществе и более того, если он пойдет на сдачу украинской территории, неонацистские радикалы могут его и банально "пристукнуть". Поэтому он сейчас пытается скандалить и апеллировать к западному общественному мнению, играть на фобиях западных обществ в отношении России и стыдить Запад за недостаточную поддержку Украины", – пояснил политолог.
Однако время идет, и чем дольше Зеленский будет скандалить, тем российские войска продвинутся дальше и тем больше украинских территорий они освободят, подытожил аналитик.
Президент Украины в интервью агентству AFP заявил, что Киев хочет, чтобы конфликт закончился "справедливым миром" для него, тогда как Запад хочет, чтобы конфликт завершился "как можно скорее, и для них это будет справедливый мир".
Он также заявил, что Запад с одной стороны опасается поражения России, а с другой "не хочет, чтобы проиграла Украина". Зеленский назвал эту ситуацию "абсурдной".
Отвечая на вопрос о вероятности "корейского сценария" (то есть прекращения боевых действий по текущей линии фронта), украинский президент сказал, что "все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась".
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года.
Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации". Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.
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Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир Зеленский (президент Украины)Коллективный ЗападВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМненияАлександр ШатиловПолитика
 
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