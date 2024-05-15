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Зачем в США заявляют о перемирии на Украине

Зачем в США заявляют о перемирии на Украине - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Зачем в США заявляют о перемирии на Украине

Разговоры о перемирии на Украине нужны Вашингтону и Киеву только для того, чтобы выиграть время. Если российская сторона сейчас согласится на переговоры с... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T19:37

2024-05-15T19:37

2024-05-15T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Разговоры о перемирии на Украине нужны Вашингтону и Киеву только для того, чтобы выиграть время. Если российская сторона сейчас согласится на переговоры с Зеленским, то может потерять имеющееся преимущество на линии фронта и дать противнику возможность перегруппироваться. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае."Похоже, Зеленский докричался, и американцы, имея свою серьезную разведку и слыша его постоянные заявления, почувствовали, что дело идет к поражению. По крайней мере к тому, что у России сейчас есть возможности провести серьезное наступление. Мне кажется, они решили сыграть на опережение и в очередной раз попробовать сыграть своими краплеными картами", - сказал Шатров.Политолог напомнил, что у российской стороны уже есть горький опыт, "когда мы доверялись, шли на переговоры, а в этот период происходили определенные перегруппировки". "Никто и не думал о перемирии, а думал о том, как выиграть время", - подчеркнул Шатров."Это чисто военная хитрость. Та же история была со стамбульскими соглашениями, когда нам сказали, мол, может вы отойдете от Киева, и мы отошли. В итоге все забыли обо всех обещаниях", - сказал эксперт.По его словам, вбрасывая в медиапространство заявление, что они поддержат любую позицию Украины, Штаты лукавят.Шатров также не исключает, что разговоры о переговорах с Украиной могут быть вызваны сменой министра обороны в России. На Западе решили, что "в этот период у нас могли нарушиться какие-то административно-командные связи", и в этой ситуации они (США) готовы на провокацию, предположил политолог.В любом случае, доверять киевскому режиму нельзя, и надо проявить бдительность, заключил Шатров.В апреле госсекретарь США на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что Вашингтон ждет от Москвы готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом.При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что вооруженный конфликт на Украине может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.Эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что на фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили РаботиноВ Харьковской области освободили еще два населенных пунктаГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, сша, украина, новости, россия, переговоры, политика, новости сво