https://crimea.ria.ru/20240428/borrel-nazval-datu-okonchaniya-konflikta-na-ukraine-1136939381.html

Боррель назвал дату окончания конфликта на Украине

Боррель назвал дату окончания конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Боррель назвал дату окончания конфликта на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине, при этом Европа должна продолжить оказывать военную... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T20:33

2024-04-28T20:33

2024-04-28T20:33

жозеп боррель

мнения

европейский союз (ес)

украина

новости сво

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине, при этом Европа должна продолжить оказывать военную помощь Киеву несмотря на то, что это дорого обходится европейцам."Раз уж мы обязались в начале конфликта поддерживать Украину, то должны продолжать поддержку до тех пор, пока они не смогут оказывать сопротивление и пока (президент России Владимир – ред.) Путин не решит остановить войну. Но это скоро не произойдет, к сожалению", - сказал Боррель в ходе дискуссии на конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.По его мнению, вооруженный конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США. "А мы параллельно должны продолжать поддерживать народ Украины. Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше", - добавил он.Боррель назвал сложным вопрос, которым многие в Европе задаются, о том, сколько еще придется тратить так много средств на украинский конфликт. Однако, если не помогать Киеву, то, по мнению Борреля, "история будет развиваться по-другому".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФПолитический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп

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жозеп боррель, мнения, европейский союз (ес), украина, новости сво, владимир путин (политик)