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49 беспилотников сбили над семью регионами России - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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49 беспилотников сбили над семью регионами России
49 беспилотников сбили над семью регионами России - РИА Новости Крым, 31.01.2025
49 беспилотников сбили над семью регионами России
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы юга и приграничья страны при помощи беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T07:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы юга и приграничья страны при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи над семью регионами были уничтожены 49 БПЛА.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате массированной атаки пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, ростовская область, волгоградская область, курская область, белгородская область, воронежская область, краснодарский край, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон)
49 беспилотников сбили над семью регионами России

49 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России в ночь на пятницу

07:19 31.01.2025 (обновлено: 07:32 31.01.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы юга и приграничья страны при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение ночи над семью регионами были уничтожены 49 БПЛА.

"25 БПЛА – над территорией Ростовской области; восемь – над Волгоградской; шесть – над Курской областью; четыре – над Ярославской областью и по два – над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате массированной атаки пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.
В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен.
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Министерство обороны РФПВОРостовская областьВолгоградская областьКурская областьБелгородская областьВоронежская областьКраснодарский крайБезопасностьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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