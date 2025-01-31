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49 беспилотников сбили над семью регионами России
49 беспилотников сбили над семью регионами России - РИА Новости Крым, 31.01.2025
49 беспилотников сбили над семью регионами России
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы юга и приграничья страны при помощи беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T07:19
2025-01-31T07:19
2025-01-31T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы юга и приграничья страны при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи над семью регионами были уничтожены 49 БПЛА.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате массированной атаки пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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49 беспилотников сбили над семью регионами России
49 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России в ночь на пятницу
07:19 31.01.2025 (обновлено: 07:32 31.01.2025)