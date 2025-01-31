https://crimea.ria.ru/20250131/49-bespilotnikov-sbili-nad-semyu-regionami-rossii-1143819108.html

49 беспилотников сбили над семью регионами России

49 беспилотников сбили над семью регионами России - РИА Новости Крым, 31.01.2025

49 беспилотников сбили над семью регионами России

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы юга и приграничья страны при помощи беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T07:19

2025-01-31T07:19

2025-01-31T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы юга и приграничья страны при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи над семью регионами были уничтожены 49 БПЛА.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате массированной атаки пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, ростовская область, волгоградская область, курская область, белгородская область, воронежская область, краснодарский край, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон)