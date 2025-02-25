https://crimea.ria.ru/20250225/zachem-putin-sravnil-reytingi-zelenskogo-i-zaluzhnogo-1144462592.html

Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного

Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного

То, что президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, доказывает, что позиция российской стороны... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T12:45

2025-02-25T12:45

2025-02-25T12:53

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

владимир зеленский

валерий залужный

выборы на украине

политика

владимир путин (политик)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. То, что президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, доказывает, что позиция российской стороны относительно выборов на Украине услышана новым руководством США и украинским элитам следует к этому готовиться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги на Украине главы киевского режима Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного, отметив, что у последнего они вдвое выше. Он также подчеркнул, что Зеленский является "фактором разложения армии, общества и государства" и сам себя загнал в тупик указом о запрете переговоров с Россией по мирному договору."Оценивая слова нашего президента, нужно оценивать, что этому предшествовало", – отметил Колесниченко.Он обратил внимание на то, что вопрос о легитимности Зеленского как главы Украины давно поднимался Россией, а также "адекватными политиками в мире, хотя и аккуратно".При этом коллективный Запад, продолжая "регулярно встречаться с Зеленским и делая ему публично реверансы, старался подчеркнуть, что их его легитимность как бы устраивает", добавил политолог."Но если раньше под контролем USAID и американцев информационное поле формировалось только в одном направлении – демонизированная Россия и райский сад Европы, то благодаря нескольким заявлениям Трампа и его сторонников за последние три недели оно кардинально изменилось и вошло в турбулентное состояние", – сказал Колесниченко.Трамп уже неоднократно и очень резко заявлял Зеленскому, что его рейтинг 4% и ему нужно идти на выборы, заметил политолог. А его "дистанцирование от встреч с Зеленским и подобного рода заявления говорят о том, что легитимность под вопросом и позиция российской стороны имеет значение", делает вывод эксперт.Таким образом заявления и Путина, и Трампа относительно Зеленского являются вполне конкретными посылами в информационное пространство для того, чтобы формировать его в правильном направлении, считает Колесниченко.Упоминание рейтингов Залужного на фоне Зеленского – лишний повод для украинцев задуматься о том, что на самом деле происходит в их стране. Но это не значит, что бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Англии, и, следовательно, креатура Великобритании, – является тем человеком, которого хотели бы видеть у власти на Украине Путин и Трамп, сказал политолог."Это бывший военный, и от него будет требоваться подписывать мирные соглашения, которые будут, мягко говоря, не совсем нравиться в первую очередь военным, большая часть из которых лоббисты, для которых война важна. Хотел бы Трамп, чтобы Залужный стал президентом Украины, и хотим ли мы этого? На самом деле нет. Потому что для мира на Украине президентом должен стать человек мира", – сказал Колесниченко.По мнению эксперта, уверенное изменение информационного поля в вопросах, касающихся выборов на Украине, расколет ряды украинской элиты, которым на самом деле безразлична судьба народа и единство которых – обман.Накануне Верховная рада Украины в присутствии комиссаров ЕС провалила голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента".Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в диктатуре, отмене выборов и предупредил о потере страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на Украине "Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США "Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, владимир зеленский, валерий залужный, выборы на украине, политика, владимир путин (политик), дональд трамп