https://crimea.ria.ru/20250225/zachem-putin-sravnil-reytingi-zelenskogo-i-zaluzhnogo-1144462592.html
Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного
Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного
То, что президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, доказывает, что позиция российской стороны... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T12:45
2025-02-25T12:45
2025-02-25T12:53
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
мнения
владимир зеленский
валерий залужный
выборы на украине
политика
владимир путин (политик)
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. То, что президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, доказывает, что позиция российской стороны относительно выборов на Украине услышана новым руководством США и украинским элитам следует к этому готовиться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги на Украине главы киевского режима Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного, отметив, что у последнего они вдвое выше. Он также подчеркнул, что Зеленский является "фактором разложения армии, общества и государства" и сам себя загнал в тупик указом о запрете переговоров с Россией по мирному договору."Оценивая слова нашего президента, нужно оценивать, что этому предшествовало", – отметил Колесниченко.Он обратил внимание на то, что вопрос о легитимности Зеленского как главы Украины давно поднимался Россией, а также "адекватными политиками в мире, хотя и аккуратно".При этом коллективный Запад, продолжая "регулярно встречаться с Зеленским и делая ему публично реверансы, старался подчеркнуть, что их его легитимность как бы устраивает", добавил политолог."Но если раньше под контролем USAID и американцев информационное поле формировалось только в одном направлении – демонизированная Россия и райский сад Европы, то благодаря нескольким заявлениям Трампа и его сторонников за последние три недели оно кардинально изменилось и вошло в турбулентное состояние", – сказал Колесниченко.Трамп уже неоднократно и очень резко заявлял Зеленскому, что его рейтинг 4% и ему нужно идти на выборы, заметил политолог. А его "дистанцирование от встреч с Зеленским и подобного рода заявления говорят о том, что легитимность под вопросом и позиция российской стороны имеет значение", делает вывод эксперт.Таким образом заявления и Путина, и Трампа относительно Зеленского являются вполне конкретными посылами в информационное пространство для того, чтобы формировать его в правильном направлении, считает Колесниченко.Упоминание рейтингов Залужного на фоне Зеленского – лишний повод для украинцев задуматься о том, что на самом деле происходит в их стране. Но это не значит, что бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Англии, и, следовательно, креатура Великобритании, – является тем человеком, которого хотели бы видеть у власти на Украине Путин и Трамп, сказал политолог."Это бывший военный, и от него будет требоваться подписывать мирные соглашения, которые будут, мягко говоря, не совсем нравиться в первую очередь военным, большая часть из которых лоббисты, для которых война важна. Хотел бы Трамп, чтобы Залужный стал президентом Украины, и хотим ли мы этого? На самом деле нет. Потому что для мира на Украине президентом должен стать человек мира", – сказал Колесниченко.По мнению эксперта, уверенное изменение информационного поля в вопросах, касающихся выборов на Украине, расколет ряды украинской элиты, которым на самом деле безразлична судьба народа и единство которых – обман.Накануне Верховная рада Украины в присутствии комиссаров ЕС провалила голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента".Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в диктатуре, отмене выборов и предупредил о потере страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на Украине "Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США "Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу
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вадим колесниченко, мнения, владимир зеленский, валерий залужный, выборы на украине, политика, владимир путин (политик), дональд трамп
Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного
Путин намеренно сравнил рейтинги Зеленского и Залужного – эксперт
12:45 25.02.2025 (обновлено: 12:53 25.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым
. То, что президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, доказывает, что позиция российской стороны относительно выборов на Украине услышана новым руководством США и украинским элитам следует к этому готовиться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги на Украине главы киевского режима Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного, отметив, что у последнего они вдвое выше. Он также подчеркнул, что Зеленский является "фактором разложения армии, общества и государства" и сам себя загнал в тупик указом о запрете переговоров с Россией по мирному договору.
"Оценивая слова нашего президента, нужно оценивать, что этому предшествовало", – отметил Колесниченко.
Он обратил внимание на то, что вопрос о легитимности Зеленского как главы Украины давно поднимался Россией, а также "адекватными политиками в мире, хотя и аккуратно".
При этом коллективный Запад, продолжая "регулярно встречаться с Зеленским и делая ему публично реверансы, старался подчеркнуть, что их его легитимность как бы устраивает", добавил политолог.
"Но если раньше под контролем USAID и американцев информационное поле формировалось только в одном направлении – демонизированная Россия и райский сад Европы, то благодаря нескольким заявлениям Трампа и его сторонников за последние три недели оно кардинально изменилось и вошло в турбулентное состояние", – сказал Колесниченко.
Трамп уже неоднократно и очень резко заявлял Зеленскому, что его рейтинг 4% и ему нужно идти на выборы, заметил политолог. А его "дистанцирование от встреч с Зеленским и подобного рода заявления говорят о том, что легитимность под вопросом и позиция российской стороны имеет значение", делает вывод эксперт.
Таким образом заявления и Путина, и Трампа относительно Зеленского являются вполне конкретными посылами в информационное пространство для того, чтобы формировать его в правильном направлении, считает Колесниченко.
Эти информационные поводы от лидеров являются не только предметом для обсуждения, но и доказательством того, что руководство РФ и новая администрация США во главе с Трампом пришли к определенному консенсусу в вопросе необходимости провести выборы на Украине для достижения в дальнейшем мирных соглашений, считает он.
Упоминание рейтингов Залужного на фоне Зеленского – лишний повод для украинцев задуматься о том, что на самом деле происходит в их стране. Но это не значит, что бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Англии, и, следовательно, креатура Великобритании, – является тем человеком, которого хотели бы видеть у власти на Украине Путин и Трамп, сказал политолог.
"Это бывший военный, и от него будет требоваться подписывать мирные соглашения, которые будут, мягко говоря, не совсем нравиться в первую очередь военным, большая часть из которых лоббисты, для которых война важна. Хотел бы Трамп, чтобы Залужный стал президентом Украины, и хотим ли мы этого? На самом деле нет. Потому что для мира на Украине президентом должен стать человек мира", – сказал Колесниченко.
По мнению эксперта, уверенное изменение информационного поля в вопросах, касающихся выборов на Украине, расколет ряды украинской элиты, которым на самом деле безразлична судьба народа и единство которых – обман.
"Потому что украинские элиты умеют перестраиваться в полете, меняя шнурки сразу. Весь исторический ход развития этой территории говорит только об одном: там нет ничего стабильного", – заключил эксперт.
Накануне Верховная рада Украины в присутствии комиссаров ЕС провалила
голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента".
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил
Зеленского в диктатуре, отмене выборов и предупредил о потере страны.
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